Müze istiyoruz!

Büyük kentlerin ana meydanlarına müzeler yapılsın. Bu müzeler “israfçı, hortumcu, adam kayırıcı, partiliyi zengin edici, belediye parasını yiyici, siyaseti zenginleşme aracı yapan düzeni” sergilesin.

Gezelim.

Anlayalım.

Ufkumuz açılsın.

Şu bilgiler yayınlandı.

ANKARA:

Yeni Başkan Mansur Yavaş, Belediye'yi 8.4 milyar TL borçla devraldı.

3 ay geçti

136 milyon tasarruf yaptı.

ADANA:

Yeni Başkan Zeydan Karalar, Belediye'yi 5 milyar lira borçla devraldı.

Bütçe açığı 60 milyondu.

3 ay geçti.

18 milyona indirdi.

MERSİN:

Yeni Başkan Vahap Seçer, Belediye'yi 3 milyar lira borçla devraldı

3 ay geçti.

84 milyon tasarruf yaptı.

BOLU:

Yeni Başkan Tanju Özcan, Belediye'yi 461 milyon lira borçla devraldı.

3 ay geçti.

44 milyon tasarruf yaptı.

KIRŞEHİR:

Yeni Başkan Selahattin Ekicioğlu, Belediye'yi 462 milyon lira borçla devraldı.

3 ay geçti.

20 milyon tasarruf sağladı.

MANİSA Turgutlu:

Yeni Başkan Çetin Akın, Belediye'yi 37 milyon lira borçla devraldı.

3 ay geçti.

800 bin TL tasarruf sağladı.

RİZE Fındıklı:

Yeni Başkan Ercüment Çervatoğlu, Belediye'yi 18 milyon lira borçla devraldı.

3 ay geçti.

400 bin tasarruf yaptı.

★★★

Liste böyle uzayıp gidiyor. Aslında 5 ay doldu. Benim bulabildiğim 3 aylık durum. Yeni seçilen belediye başkanları, kibarlık olsun diye “tasarruf yaptık” diyorlar.

Bunlar tasarruf olamaz.

Bu kadar kısa zamanda elde edilen harcama azalışı, olsa olsa “hortumların kesilmesi” ile sağlanır. Hortumlar: Lüks kiralık araç saltanatı, yüksek tutulan huzur hakkı, işe gelmeyip bankamatikten maaş, aşırı bedelle yapılmış ihaleler, dost, akraba, yandaş, partilinin akıl almaz maaşlarla kadroları şişirmesi, takım lideri adı verilen partizanlara yapılan ödemeler, pelikan uzantılarına aktarılan kaynaklar, 3 liralık malı 3 bine almalar, parti büyüklerinin yakınları ile tarikat vakıflarına pompalanan bağışlar, nakit ödemeler, yurt içi, yurt dışı gezileri, hacca ve umreye götürmeler, çiçek yollama faturaları, belediye şirketlerinin denetimden kaçırılmış yüksek harcamaları… Bunların hepsi belediye gelirlerinin altına döşenmiş hortumlar.

★★★

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni seçilen başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 ayda “hortum yollarının tespitini” henüz açıklamadı. Seçimden önce listeler yayınlanmıştı. Sözler verilmişti. Yenikapı'da lüks makam aracı saltanatının sergilemesiyle başlanacaktı.

Bekliyoruz.

Her kentte müze kurulsun.

Hortumcu Düzen Müzesi!

Hortumlar, döşeyenler, yiyenler, yedirenler, tek tek, isim isim, kalem kalem sergilensin. Siyaseti zenginleşme aracı yapan kirli düzenin kökü kazınsın. Yeni seçilen belediye başkanları bunu yapmayacaksa, bir karış yağmur suyunda boğulup giderler.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Sivil Havacılık Müdürümüz dün yine sustu!

Türkiye'nin uçağı var, onları kullanacak eğitimli, tecrübeli pilotları da var. Ancak orman yandığında uçaklar yatıyor. Bakanlık, yurt dışından kiralık helikopterlerle yangını söndürmeye çalışıyor. Orman Bakanı, ”Uçaklar hurda ve yağ akıtıyor” demekte. THK yönetimi ise “Bakan yalan söylüyor, yandaş firmaları kollamak için gerçeği saptırıyor. Uçaklar bakımlı ve uçmaya hazır” iddiasındalar. Pilotlar da konuştu ve “Bu uçaklar eksiksiz, kusursuz uçabilecek ve yangını söndürmeye Hızır gibi yetişecek durumdalar” dedi. Uçakların uçuşa elverişli olduklarını gösteren belgeleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden aldıklarını söylediler. Sivil Havacılık Genel Müdürü dün de sustu, konuşmadı. Sayın Müdürümüz, lütfen konuşun. Bu uçaklar uçabilecek durumda mı? Belge vermişsiniz, doğru mu? Niçin basın toplantısı yapıp gerçeği halka açıklamıyorsunuz?