Nasıl bir ortak! Hangi strateji!

Ortak iyi bir köle… Strateji iyi bir efendidir… Nasıl ortak, hangi strateji?

İki kez düşüneceksin.

İki kez yetmez.

Yüz kez dönüp tekrar bakacaksın. ABD ile stratejik ortaklık, akıl merkezlerini felce uğratan virüs gibi oldu. Zaten öyleydi, bazıları yeni farkına vardı. ABD'den stratejik ortağın varsa, derdin büyük.

Biz!

“Ansızın geliriz” diyoruz.

Stratejik ortağımız!

Eğitiyor.

Ağır silahlar veriyor.

Ordulaştırıyor.

Biz!

“Ne biçim ortaksın” diyoruz!

Stratejik ortağımız!

Sana göstere göstere yaptım. Birlikte “çevik kuvvet” kurmuştuk. Saddam'dan kaçıyorlardı, uçaklara doldurup ABD'ye götürdüm, eğittim, geri getirdim.

Irak'ta Kürdistan kurdum.

Şimdi Suriye'de eğitiyorum.

Benim “Tampon bölge dediğim” Irak'taki “çevik kuvvetin Suriye'de isim değiştirmiş” halidir. Suriye'de de Kürdistan kuracağım diyor.

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Biz!

“Senden Patriot alacağız.”

Stratejik ortağımız!

Samimiysen satayım diyor.

Biz!

Böyle ortaklık olur mu?

Sen kimin yanındasın?

Diye soruyoruz.

Stratejik ortağımız!

Patriot satmak ayrı, Ortadoğu'nun haritasını çizmek ayrı. Ben Ortadoğu'yu çıkarlarım doğrultusunda şekillendiririm, eski şekli beğenmez, bozar yeniden sınır koyarım. Ben ve benim yanımda duranlar harita çiziciyiz, 100 yıldır bunu yapıyoruz diyor.

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Biz!

Ama ortaklığın şartları!

Diyoruz.

Stratejik ortağımız!

Ben kendi şartlarımla sizi stratejik ortaklığa almıştım. Ben kimsenin yanında değilim sadece kendim ABD'nin yanındayım. Ben kimsenin yanında durmuyorum, benim yanımda olmak isteyenler gelip bana “biz stratejik ortağız” diyorlar.

Biz!

Ama biz Patriot alacaktık!

Stratejik ortağımız!

Kendi şartlarımla satarım.

Diyor.

Biz!

Suriye'de birlikteyiz.

Ortak devriye yapıyoruz.

Diyoruz.

Stratejik ortağımız!

Devriye yapıyoruz ama ben kendi çizdiğim harita için devriye yapıyorum, PYD-YPG-PKK'ya ben 50 TIR dolusu yüksek teknolojik silah verdim. Suriye'nin petrolü ve suyunun olduğu en zengin bölgesine onları yerleştirdim. 55 bin kişilik orduları, 120 bin kişilik kamu görevlileri var. Ben parçalanmış Suriye istiyorum. Şimdi Fırat Nehri'ni, Ortadoğu'yu yeniden şekillendirmek için kullanıyorum. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysam, Suriye'nin kuzeyinde de o olacak. Siz kalkıp kendi şartlarınızda beni stratejik ortak olmaya çağırıyorsunuz. Ben büyüğüm! Kendi şartlarıma boyun eğecek ortak alırım. Sen hem benim şartlarıma uyacaksın ve hem benim şartlarımla Atlantik Paktı içinde kalacaksın diyor.

Dön, dolaş.

Özeti bu!

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Tarih Boyu Savaş ve Strateji kitaplarının yazarı emekli tuğgeneral Nejat Eslen “Suriye savaşından ABD, Rusya, İsrail, PKK-YPG- Esad Rejimi kârlı çıktılar. Kaybedenler Suriye halkı ve Türkiye oldu” diye yazdı.

Çetin sürece girdik.

Zorlu günler göreceğiz.

ABD'den stratejik ortağın varsa otur bin kez düşün. ABD, ortağını köle, stratejisini efendi yapan ülkedir. Emperyalizm dediğinizin özeti budur.