Saray uyanık! Tren uykuda!

Fikir ve ruh cephesi ile ahlak ve iman cephesini birlikte götüreceğiz demişlerdi.

Fikir başka yöne gitti.

Ruh ters yönde kaldı.

Her gün olanları dikkatle izleyen gözler “fikir ve ruh çatallaşmasını” net görebilir. Yeter ki, görecek gözün olsun.

İşte çıplak görüntü.

Fikir ruhtan koptu.

Yerli ve milli elektrikli hızlı tren fikri, ruh cephesinde yenildi. 1.5 milyar liralık dev bir projeydi. Dev gibi yapılacak, dev gibi gidecekti. Türkiye'nin kendi öz milli ve yerli hızlı elektrikli treni olacaktı. SÖZCÜ muhabiri Erdoğan Süzer'in yazdığına göre, bu dev proje için 2019 yılında sadece “Bin TL iz ödenek” ayrıldı.

İz ödenek, ne demek?

Yani Dev Proje ninni!

Uykuya yatırıldı.

Yatırım durdu.

★★★

Oysa Cumhurbaşkanlığı için yapılan saraylar için uyku yok. Onlar hep uyanık kalacak. Para harcamaya bu yıl da devam edecekler. Cumhuriyet muhabiri Mustafa Çakır'ın yazdığına göre 2019 yılı yatırım programında Cumhurbaşkanlığı için yapılan projelere bu yıl harcama hedefleri şöyle saptandı.

Okluk için:

360 milyon TL.

Yıldız Sarayı için:

20.5 milyon TL.

Hizmet binaları için:

2.3 milyon TL:

Onarımlar için:

246.3 milyon TL.

Yeni projeler için:

230 milyon TL.

Bu projelerin tamamı bu yıl içinde bitecek. Milli tren projesinin bitişi ise 2023 yılına kalacak. Sarayın fendi (uyanıklığı anlamında kullanıyorum) milli ve yerli hızlı treni yenmiş olacak.

Fikir ruhtan ayrıldı.

Sonuç bu oldu.

★★★

Demek ki, halktan toplanan o kadar ağır vergiler, varlık barışı, imar barışı, bedelli askerlikten sağlanan kaynaklar milli ve yerli elektrikli tren projesi dev fikrini canlı tutmaya yetmedi. Çünkü “satış ve dış borçlanmanın” ikisinin de dibine inildi. Devletin büyük mal varlığı vardı. Satıldı. Dış borç 460 milyar dolara ulaştı.

Bugünlere geldik.

Ekonomi büzüldü.

Büyüme eksiye yöneldi.

Sanayi üretimi:

Yüzde 9.8 geriledi.

İşsizlik:

Yüzde 12.3 düzeyine çıktı.

En çok gençler işsiz.

İstanbul'da 4 milyon işsiz genç olduğu hesaplanıyor ve Cumhurbaşkanı, bu seçimlerde 2.5 milyon gencin bizzat adlarına hitaben mektup yazacağı haber diye veriliyor. Mektuplarda “fikir ve ruh cephesine” vurgu yapılsa iyi olur!

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Daha neler göreceksin Türkiye!

ODATV'de genç gazeteciler; “Bunu da gördün Türkiye” başlığını koymuş ve “Camide Binali Yıldırım Duası” diye yazmışlar. Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Eyüp Sultan Camii'nde başlattı. Cami imamı, Binali Yıldırım için oy isteyip, cemaate dua ettirdi ve “Binali Başkanımızın başarılı olmasına, hayırlı işlerde muvaffak olmasına Allah rızasına, el Fatiha…” ifadelerini kullandı. Evet bunu da gördük! Binali Yıldırım, “seçim siyasi bir faaliyet değildir” demişti. İmam ise “Binali Başkanımız için Allah rızasına, El Fatiha…” duasıyla seçimin dinen siyasi faaliyet olduğunu ilan etti. Daha neler göreceksin Türkiye!