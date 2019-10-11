Savaş İçinde pınar!

“Barış Pınarı” adını kim bulduysa kutlarım. Musluklar açılacak, barış akacak.

Düşmanlıklar azalacak.

Dostluklar çoğalacak.

Türk, Kürt'ü kucaklayacak.

Kürt, Türk'e sarılacak.

Arap ile Kürt barışacak.

Türk- Arap- Kürt tek yürek olacaklar! Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan, İran, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır hepsi bir ve beraber; “Ortadoğu Dostluk Çemberi” kuracaklar. Ortadoğu Birliği… Avrupa Birliği gibi… Ayrılıkçı İsrail de haliyle bu çemberin dışında kalamayacağı için “beni de pınarınızdan su içmeye alın” diye gelip yalvarmaya başlayacak!

Barajlar yapacağız.

Suyu paylaşacağız.

Şehirler kuracağız.

Hayatı kucaklayacağız.

Mayınlı alanları sökeceğiz.

Modern çiftlikler fışkıracak.

3.5 milyon Suriyeli sığınmacı ile gelme ihtimali olan 3.5 milyon potansiyel sığınmacıyı daha bu şehirlere ve çiftliklere yerleştirecek planlamayı başaracağız. Türkiye'nin suyu ile Suriye ve Irak'ın petrolünü buluşturacak. Zenginleşme ve birlikte istikrarlı kalkınmaya sinerji katmanın keyfini tadacağız. Toprağa düşen tohum ile akıldan fışkıran bilgiyi, yaratıcılık ile duyguyu harmanlayacağız. Ağalık, şeyhlik, krallık, despotluk bu topraklarda da bitecek!

Ne güzel rüya!

Ortadoğu'da özlenen bu rüyayı “Barış Pınarı Harekatı” ile biz gerçekleştireceğiz. Haliyle rüyanın öncülüğünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile birlikte yapmış olduğu için günün sonunda en yüksek takdiri de Erdoğan alacak.

Böyle anlatılıyor.

Dilerim!

Anlatıldığı gibi olur.

★★★

Çok açık değil.

Net bilgi yok.

Trump, “limiti aşmayın” dedi. Limit yani sınır. Sınır neresi? Türk Ordusu nereye kadar ve kaç kilometre içeriye girebilecek? PYD ve IŞİD Trump'ın limit dediği yerin dışına kaçarlarsa askerimiz onları kovalayabilecek mi? Ordunun hedefi sınır boyunca 480 kilometre uzunluğunda ve 32 kilometre derinliğinde “bir güvenli bölge” düzenlemesi için temizlik yapmaya kilitlendiyse hedef 4 ayaklıdır.

1- PYD'yi yok etmek.

2- IŞİD'i bitirmek.

3- Suriye'de bir Kürt Devleti kurulmasını önlemek ve IŞİD'in liderliğini yaptığı kökten dinci yapının kökünü kazımak.

4- Güvenli bölgenin yönetimini Suriye'yi razı edecek bir ortak akılla ve hukukla sağlamak.

Trump'ın “sınır” dediği bu

4 ayağı da kapsıyorsa Türk Ordusu, şehit olur, gazi olur, zayiat ve hasara katlanır görevini yapar, hedefe gider. Geriye siyasetçinin başaracağı “Ortadoğu Barış ve Dostluk Çemberini” kurmak kalır.

★★★

Muhalefet partisi sözcüleri “Trump'ın dilinin altında yatan sınırın içinde PYD'ye dokunmak yok” diye bir tahmin yürütüyorlar. Bu tahmin doğruysa geriye sadece IŞİD'in militanlarını yakalamak, Türkiye'ye getirip yargılamak, IŞİD militanlarının eş ve çocuklarının yaşadığı kampların sorumluluğunu üstlenmek, parasını, pulunu, yiyip içeceğini sağlamak kalıyor ki, buna pınar dayanmaz!

Pınar da dayanmaz.

Musluk da katlanmaz.