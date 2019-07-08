Tavşana fil yavrulatma denemesine geçtik!

Filin hamileliği 22 ay sürüyor, tavşan ise 3 haftada doğuruyor. Fil, fil oluyor. Tavşan ise tavşan. Tavşana “fil yavrulatma” denemesi başlattık. Merkez Bankası Başkanı, sabaha karşı görevinden alındı ve böylece ekonomik krizi aşma arayışı, ülkemizin tek akıl hocasının istediği yeni yola girdi. Merkez Bankası Başkanı, ülkemizin tek akıl hocası ile iyi anlaşıyordu. Parsele özel imar izni çıkartmaya benzer bir yol bulunmuş ataması yapılmıştı.

2.5 yıl sürdü.

Az değil.

İyi dayandı.

“Hedefleri tutturmadı” diye görevden alındı. Oysa bir gün önce Hazine Bakanı, “hedefleri tutturduk, enflasyon iniyor” demişti. Ne oldu da sabaha karşı polis baskınına benzer bir kararla görevine son verildi? Aslında görevinden ilk alınan Merkez Bankası çalışanı o değil. 5 ay önce şubat sonunda Merkez Bankası Dış İlişkiler Bölümü Müdürü Hakan Atasoy da görevinden alınmıştı. Eskişehir'de “Türk ekonomisi üzerine” konuşma yapmak için çağrılmıştı. 500 üniversitelinin dinlediği konuşma sırasında; “gelirimizden fazlasını borçlanarak harcadık. Dövizdeki artışın sebebi budur” demişti.

Doğruyu söyledi.

Görevine son verildi.

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Ankara'dan sızan tahmine dayalı haberlere göre asılında Merkez Bankası Başkanı, hoşa gitmeyen doğru bir söz söylediği için değil “Tavşana fil doğurtma” aklına ilgi göstermediği için görevinden alındı.

Bildiğini okuyordu.

Faizleri yüksek tutarak enflasyonu önümüzdeki yıl tek haneye indirmeyi hedeflemişti. Olumlu sonuç alacağına inanıyordu.

Ancak!

Tavşan hamileydi.

Sancılarla kıvranıyor.

Doğuramıyordu.

Ekonomi derin durgunluğa girmiş, konut, otomobil başta olmak üzere tüm malların satışı bıçak gibi kesilmişti. Fabrikalar kapanma noktasına hızla gitmekteydi ve bu sonuç var olan büyük işsizliği daha da büyütecekti. Bunun sonucu ülkemizin tek akıl hocasına siyasi faturası çok ağır olacak bir noktaya hızla gidilmesiydi.

Sebep faizlerdi.

Faizler inmeliydi.

Ekonomi yeniden büyümeye, enflasyon düşmeye, işsizlik azalmaya, fabrikalar çalışmaya, tarlalar ekilmeye, esnafın işi açılmaya, halk yeniden hızla tüketmeye başlayacaktı. Ülkemizin tek akıl hocası kendine göre bir ekonomi teorisi geliştirmişti. Enflasyonun “anası da babası da kök sebebi de yüksek faizlerdi” ve “İndir faizi” denildi.

Dinlemedi.

Görevinden atıldı.

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Yeni gelen Merkez Bankası Bakanı'nın görevi “faizleri indirmek” olacak. Cumhurbaşkanı böylece ekonominin yönetimini de tam anlamıyla eline alarak, “tavşandan fil yavrulatma” modelinin düğmesine basmış olacak.

Hiçbir şey olmazsa bile.

Mutlaka bir şey olacak.

Tavşan 3 haftada doğuruyor.

Siz dövizi izleyin.

Faiz düşer.

Döviz yükselir.

Tavşan ise tavşan!

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Ne yap yap konut lobisini asla kızdırma!

Ülkemizin en güçlü lobisi konut sektörü; bu sektörün istediğinde değiştiremeyeceği bir makam olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Konut sektöründe satışlar iki yıldır düşmeye başladı, yabancılar için “250 bin dolarlık konut al, Türk vatandaşlığını kazan” teşviki de bir sonuç vermedi, satışlar dibe vurdu. Başta İstanbul, büyük kentler yarım kalmış konut mezarlıklarına döndü. Faizler düşerse konut satışı başlar umudu, Merkez Bankası Başkanı'nın başını yedi. Ne yap yap, konut lobisini kızdırma!