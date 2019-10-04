Tek telli aldatma!

Adı KESK-ESM diye kısa yazılıyor; açılımı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası. Yani elektrik üreten ve dağıtan iş yerlerinde çalışanların sendikası (Antalya Şubesi) “elektriğe yapılan son zamları” analiz eden bir raporun özetini gönderdi.

Enerjinin çıplak bedeli.

Üzerine kayıp bedeli.

Ona ilave kaçak bedeli.

Onlara ilave:

İletim hizmet bedeli.

Bunların üstüne:

Dağıtım hizmet bedeli.

Bedeli…

Bedeli…

Bedeli…

Zamlar ağır oldu diyor.

Kilovat saat ücreti:

Ticarethanelerde:

75.69 kuruşa.

Aydınlatmada:

70.21 kuruşa.

Tarımsal sulamada:

66.61 kuruşa.

Sanayide:

65.69 kuruşa.

Konutlarda:

57.28 kuruşa çıkarıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası da 230 kilovatsaat tüketim tutarı üzerinden yaptığı hesaplamaya göre bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturasının 142 liradan 163 liraya fırlayacağını buldu.

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Bursa'da fabrikaları olan sanayicilerin sözcüsü BÜSİAD Başkanı da “Enflasyon hedefi yüzde 12, sanayici elektriğine yapılan zam yüzde 32. Bu hesabın içinden çıkamıyoruz” diyor. Yapılan son zamlarla konut elektriğinde iki yıllık artış yüzde 72.6'ya, sanayi elektriğinde de yüzde 126'ya ulaştı.

Ne oluyor bu zamlar?

Neden bu aşırılık?

Elektrikle aydınlanma bugünün dünyasında temel bir insan hakkı olarak tanımlanıyor.

Temel hakka saldırı.

Kök sebebi olmalı.

Enerji şirketleri battı!

Batıyor.

İç kanama büyük.

Kök sebep bu.

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Hani 9 yıl önce “Rekabet olacak-özel şirketler yarışacaklar- halk ucuz elektriğe kavuşacak” yalanıyla devletin elindeki elektrik dağıtım şirketlerini özelleştirmişlerdi.

Elektrik hiç ucuzlamadı.

Rekabet de olmadı.

Göz göre göre aldatıldı Türkiye! Elektrik enerjisi eve, iş yerine, fabrikaya, tarlaya, çiftliğe “tek hatla yani tek telle” geliyor. Vatandaşın evine, iş yerine, tarlasına, fabrikasına ikinci, üçüncü hattı çekmeden, özel şirketleri fiyat rekabetine sokmadan “tek telli rekabet yapacağız” lafı gülünçtü. Devletin dağıtım şirketi TEDAŞ'ı bölge bölge parçaladılar. Her bölgeyi ayrı bir özel şirkete sattılar. TEDAŞ, birçok kola ayrıldı ama elektriği dağıtacak hat yine tek tel kaldı.

Tek telli aldatma!

Ama ciddi ciddi o dönemin başbakanı, enerji bakanı, parti sözcüsü ve yandaş medyasının ağzından “rekabet olacak, elektrik ucuzlayacak” dediler.

9 yıl geçti.

Vatandaş yine tek tele mahkum. Ve tek tel üzerinden korkunç yüksek zamları bindirdiler.

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Kişinin “temel hakkı olan aydınlanma” üzerinden batışı durdurmaya, şirketleri kurtarmaya çalışıyorlar.

Bu aklı kim verdi?

IMF aklına benziyor.

IMF ile görünürde bir bağlantı-beraberlik- reçete isteme- anlaşması yapılmadı.

Ama benzer yöntem.

Kamu açığı var.

Şirketler de batıyor.

Zam yapacaksın.

Bir yandan da maaşlar ile ücretlerin artışını baskı altında tutacaksın. Ücretler ve maaşlar gerçekleşen değil de hedeflenen enflasyona göre artırılarak “israfın ve batışın yükü” halka bindirilecek.

Bu bal gibi IMF aklı!

Yerli ve milli diye sunuluyor.

IMF aklıyla batmış şirket kurtarmaya çalışan iktidarların hepsinin sonunu gördük; 1978'de, 1980'de, 1994'de, 2001'de yapılan ilk seçimde sandığa gömüldüler.