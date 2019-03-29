Türkiye “tehditten” büyüktür!

Biz oyu olanlar.

Oyunun kıymetini bilenler.

Demokrasiye saygı duyanlar.

Hepimiz: “Kentlerimizi daha ileriye ve üstün medeniyete taşıyacak doğru başkanlar ve dürüst yönetimler” arıyoruz. Sandığa 2 gün kaldı. Dürüst ve hesap verebilir belediyeciliğe oy vereceğiz. Çünkü demokrasi, “koy sandığı seçim kulübesine at oyunu” şekilciliği değil.

Demokrasi:

Ver hesabı.

Al oyumu.

60 gündür meydanlara topladıkları insanlara “Bizim gösterdiğimiz belediye başkanı adayını seçerseniz, kentinize hizmet gelir” demekteler. “Bizim adayımıza oy vermezseniz kargaşa doğar” diye korku salmaktalar.

Hesap vermek yerine!

Tehdit etme!

Devlet gücüyle!

Seçmen korkutma!

Biz oyu olanlar, demokrasiye saygı duyanlar 60 gün boyunca “tehdit” edildik.

Ya bizi yine seçin.

Ya da pişman ederiz.

★★★

Siyaseti, peş peşe tehditlerin aritmetik toplamı yaptınız. Yanılmaktasınız. Türkiye “bizi seçin yoksa pişman ederiz” diye kabaranlara gününü gösterecek bir ülkedir.

Gününüzü gösterecek.

Sandıkta gösterecek.

25 yıldır: Hep kazandık… Hep Kazandık… Hep Kazandık… Diyerek geldiniz.

Hep kazandınız da ne oldu?

Kentleri yaşanmaz yaptınız.

Umutsuz.

İşsiz dolu.

Beton odaklı.

Tanzim soğanı kuyruklu.

Adam kayırmalı.

Müteahhit zengin etmeli.

Belediyeye partili doldurmalı şehir yönetimleri yarattınız. Sonra da “Metal yorgunluğu- İhanet ettik- Rabbim bağışlasın” laflarıyla kusurunuza kılıf buldunuz. Yarattığınız şehir soygunundan bıktı insanlar. 25 yıldır oy verip sizi iktidarda tutan vatandaşların içinde de önemli sayıda oy sahibini “kızgın… kırgın… öfkeli…” hale getirdiniz.

Gününüzü göreceksiniz!

★★★

25 yıldır yönetmektesiniz.

Yolu, yol.

Parkı, park.

Okulu okul.

Çarşısı, çarşı.

Üniversiteleri, üniversite.

Parklarında gölleri, göllerinde yüzen beyaz boyunlu kuğuları, yeşilbaşlı ördekleri, her mevsim bin bir çiçek açmış büyük bahçeleri, yeşil alanları, özenle yapılmış, özenle boyanmış rüya güzelliğinde evleri, tarihi muhafaza eden yapıları, işine, okula bisikletle gidip dönen ve güler yüzlü üretken insanlarıyla bir tek örnek şehir bile kuramadınız.

Hesap vermiyor.

Tehdit ediyorsunuz.

Türkiye sizin “tehdidinizden” büyüktür.

Göreceksiniz.