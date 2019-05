Tutarlı olan kazanır!

Dün neydi?

Bugün ne oldu?

Dün ne demişti?

Bugün ne dedi?

Böyle kıyaslar yapan “tutarlı davranma” testleri yayımlanıyor. Canlı, haraketli, altına tarih yazılmış yan yana kareler; telefondan telefona yayılıyor.

Bana da dün geldi.

Montaj mı değil mi diye kontrol ettim. İki karedeki canlı yayın arşivden alınmış, gerçek çıktı.

Birinci Kare:

Yıl 2016

Konuşan: Başbakan.

Ağzından dökülen cümleler: “Anayasa Mahkemesi bu şekilde karar vermiş olabilir. Kabul etmek zorunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum. Saygı da duymuyorum.”

İkinci Kare:

Yıl 2019.

Konuşan: Cumhurbaşkanı.

Ağzından dökülen cümleler: “Hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine geldiği kararları verdiği zaman yücelten aksi durumlarda ise yerden yere vuran bu zihniyeti ben huzurlarınızda şiddetle kınıyorum. Bunlar kabul edilemez”

İkisi de aynı kişi.

3 yıl geçmiş.

Dün kara diyordu.

Bugün ak der olmuş.

★★★

Tamam politikacıdır.

Her konuda konuşur.

Taraftarları, sevenleri, oy verenleri, partisi ondan her konuda konuşmasını ister ama her konuşmasında tutarlı olmayı gözetmezse kendi engelini yaratır.

3 yıl önce:

Saygı duymam.

3 yıl sonra:

Saygı isterim.

İşine gelmediği için Anayasa Mahkemesi kararına uymam diyen kişi, kendi istediği için YSK'nın kararına uyma bekliyor. Ve

sonunda o kararı çıkartmış oluyor.

Uçtu gitti tutarlılık.

Kendi kararını aldırmış oldu.

Hukuk da elden gitti.

Hukukçu da itibar yitirdi.

Tutarlı olmak da pörsür.

★★★

Tutarlılık pörsüyüp gidince seven, sayan, oy verip destekleyenlerin bile aklına “dört tekerlekli arabayı bize beş tekerlekli diye yutturmaya çalışıyor” şüphesi düştü. Asıl lastiklerden biri patlar, zedelenir, çivi batar, cam keserse yedeğini çıkartıp, takarsın. Lastikler sağlamsa yedeği arkada bagajda durur. Ancak YSK ne yaptı? Ana lastikler yani başkan dahil 7 asil üye sapasağlam, dipdiri iken; sırf İstanbul seçimleri iktidarın istediği gibi çıkmadı diye yedek üyeleri de karara kattı. Niçin? 7 asil üyeden 4'ü seçimlerin iptal edilmesini hukuka aykırı buluyorlardı da onun için. 3 üye “iptal etme” kararındaydılar.

Sayı yetmiyordu.

Cumhurbaşkanı ve partisi ise “iptal” istiyordu. YSK yedek 4 lastiği bagajdan çıkarttı, YSK otomobilini, 11 lastikli yaptı. “Yargıcın Bağımsızlığı” denilen hukuk otobanı 7 lastikli otomobil için yapılmış, 11 lastikli otomobile dar geldi. Yayınlanan gerekçede 7 yargıcın gösterdiği kanıtların içinde “sebep-sonuç ilişkisi” olmadığı ortaya çıktı.

Hukukun tekeri patlak.

Adaletin lastiği kabak.

Cumhurbaşkanı'nın partisinin istediği karar 4'e karşı 7 oyla çıktı. Cumhurbaşkanı, YSK'nın bu tutarsızlığını beğenerek aslında “kendi kararını alkışlar” duruma düştü.

Kim kimi aldatıyor?

★★★

Tutarlılık uçtu gitti.

Hukukun başı vuruldu.

Artık politikacıların da tutarlı olmalarını öneririm. Çünkü bizim toplum da demokratik olgunluğa ulaştı, askeri darbe de Fetullahçı darbe de, sandık darbesi de, bağımsızlığını yitirmiş yargıç darbesi de dahil darbe istemediğini açık etti.

Kimse kendini aldatmasın!

Türk toplumu “tutarlı olanları” destekleyen, olmayanları sandıkta değiştiren yeni bir dip dalga yarattı.

Tutarlı olan kazanır!