Yolsuzluk çoğaldı.

Yoksulluk tavan yaptı..

Çok yalan söylendi.

Aldatıldı halk!

Kamu malı yağmalandı.

Adam kayırma.

Yandaş zengin etme.

Besleme basın kurma.

Zirve yaptı.

Gösteriş yatırımları arttı.

Ekonomik model çöktü.

Eğitim sistemi çöktü.

Büyüme modeli çöktü.

Dış politika modeli çöktü.

Liyakat modeli çöktü.

Denge modeli çöktü.

Denetleme modeli çöktü.

Adalet de çöktü.

Son haber de tüy dikti!

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Gazeteci Alican Uludağ dün Cumhuriyet Gazetesi'nde şu son haberi yayınladı:

“Antalya'da Delphin Oteller zinciri ortaklarının FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığı davada ‘FETÖ borsası' iddiasında bulunuldu. Sanık iş insanı Ufuk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, ‘Senin hâkimini değiştiririm, sana gerekli cezayı verdiririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz' dedi… Yani bir kumpas kurdular bize… ‘Ömer Gür'e beraat alan benim, Fettah Tamince'ye beraat alan benim…' dedi.

Evet!

Adaletin çetesi bunlar.

Ne yapayım efendim.”

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Şöyle devam ediyor:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın arkadaşıyla gittim oraya, o da kendisi hacıdır, ‘Allah'a inanan insanım, gelirim, her yerde ifade veririm, gerekirse Cumhurbaşkanı'na da çıkarız' dedi… İş adamıyım helikopterim var, geliyorlardı. Mustafa Köse'si, Menderes Türel'i, diğer Dışişleri Bakanı, benim helikopteri kullanıyorlardı seçim zamanında. Mustafa Köse'yi bana gönderdi, dedi ki ‘Abi şu şu şu spor kulüplerinin borcu var.' Elden para verdim. Başımıza bu iş gelince hepsi kayboldu…”

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Bu ifadeler!

Tüy diken sözler.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi kayıtlarına girdi. Gazeteci Alican, o ifadeleri bulup haber yaptı.

Aynı ailenin üyesi!

Otel sahibi bunlar.

Birbirine düşmüşler.

Şirketi, oteli, ortak malları paylaşamamışlar. 4 kişiden biri Cumhurbaşkanı'nın avukatına gitmiş.

Ailenin FETÖ davasından yargılanan diğer üyesi Ufuk Cömertoğlu, mahkemede “adaletin çetesi bunlar” diye savunma yaparken Cumhurbaşkanı'nın avukatının kendisini tehdit ettiğini söylüyor.

“Senin hakimini değiştiririm”

Otel sahibi yalan mı söylüyor? Cumhurbaşkanı avukatının adı böyle bir davada ne arıyor?

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Haziran ayındaydı.

Bir haber daha vardı.

O haber de şuydu:

Hakim Aydın Başar, “Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işledi” diye önüne gelen davada beraat kararı verdi. Başına gelmeyen kalmadı. 1 yıl içinde 3 kez tayini çıktı. Hakkında soruşturma bile açıldı. Hakim Aydın Başar, son sürgününde başına gelenleri müfettişe “ferman sende…” başlıklı şiiri ile savunma yapıp anlattı.