Tuzak gazetecilik!

İktidar önde gelenini parlatmaya “Çanak Gazetecilik” denir. Bu hep vardı. Çanak sorular sorar iktidar önde gelenini halkın gözünde parlatırsın. Benzeri de “Yandaş Gazetecilik”tir. Yandaş gazeteci, iktidar büyüğü için en vatansever, dini bütün, inançlı, vicdanlı, dik duruşlu, halktan yana, fakiri düşünür, çok adil, çok cesur, tam bir dünya lideri algısı yaratmak için peydahlandı. Bu tür gazetecilik yetmedi. Ülkemizde devlet bankalarından kredi pompalanarak yeni gazete patronları yaratıldı ve bunların gazetelerinden de “Uçak Mürettebatı Gazeteciliği” üretildi. Alıyorlar gazeteciyi (!) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan'ın VIP uçağına ve havadayken söylediklerini yazdırıyorlar. Adı gazeteci ve yazar olarak geçiyor ama aslında o uçak mürettebatı!

Bu da yetmedi.

Yeni bir tür çıkartıldı.

“TV ekran tekeli gazeteciliği” doğdu. Sözüm ona alternatif geliştirip, fikirleri ve çözüm önerilerini yarıştırma programları 15 kanalda ayrı ayrı devam ederken aynı anda kesiliyor, “15 ekran tek ekrana dönüşüp Türkiye ekran tekeli” kuruluyor ve seçim propagandası günlerinde 15 kanalda birden canlı yayın iktidar büyüğünün konuşması kesintisiz 82 milyona izletiliyor. İktidar büyüğünün konuşması bitiyor sonra da “ekran tekeli tartışmacıları!” başlıyorlar:

Ne demek istedi?

Hangi sözü önemliydi?

Otur sabaha kadar ezberle:

İktidar yağlamaları!

Bu da yetmedi.

Yeni türe ihtiyaç doğdu.

★★★

Ekrem İmamoğlu!

Halkın dikkatini çekiyor.

Farklı bir yüz.

Mevcut yüzleri ihtiyarlattı.

Hazır kalıp sözleri eskitti.

İktidarı sarsıyor, sallıyor.

Rakibinin ezberini bozuyor.

18 gün mazbatalı kaldı.

İstanbul'da suyu ucuzlattı.

Gençlere “Ekrem abi…” oldu. Anneler ona sarılıyor. Ev kadınları pazar yerlerinde onu alkışlıyor.

Ünlü gazetecisin!

Görmezden gelemezsin.

Ekrana çağırırsın. Projelerinizi konuşacağız dersin.

Ve kafadan girersin:

Siz mazbatayı alınca “İstanbul'da Yunan kazandı…. Ayasofya'nın intikamı alındı…” haberleri çıktı. Siz tekzip ettiniz mi?

★★★

Bu gazeteci ne yapıyor?

İşte soru soruyor.

Soru mu soruyor?

Tuzak mı kuruyor?

Sen kazandın. Yunanlılar kendileri kazanmış gibi sevindi. İktidarın İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarından biri de “İmamoğlu nereli…” diye konuşup kaş göz işareti yaptı.

Kaş göz işareti araç.

Mesaj çok açık.

Yazanı ve yazdıranı karanlıkta bir haber üzerinden Rum Pontus hatırlatmaları yapıp atılan çamuru iyice sıvamak, vurulmak istenen lekeyi duymayanlara da duyurmak.

Detaylar önemli değil.

Akılda kalan önemli.

Gestalt Psikoloji adıyla üniversitede dersi var: Algı yaratma, leke oluşturma.

Gestalt, leke demek.

Gazeteci, “tekzip ettiniz mi?” diye tekrar tekrar sorarak akılda kalması istenen lekeyi ve çamuru özenle vurgular: “Sen kazandın Yunanlılar sevindi.” diye algı yaratıp, halka umut olmaya aday genç adamı, sekiz kuşak dedesinin adını tek tek saymaya mecbur eder.

★★★

Gazeteci soru sormuyor.

Çağırmış tuzak kuruyor.

Çanak Gazeteciliği, Yandaş Gazetecilik, Mürettebat Gazeteciliği, Ekran Tekeli Gazeteciliği sonunda “Tuzak Gazeteciliği”ni peydahladı.

Aman dikkat!

Sayın okurlar!

Lütfen dikkat!