Utanma yok!

Yeniden raftan indirdiler. ABD Temsilciler Meclisi, “1915 Olaylarını soykırım olarak tanımlayan” tasarıyı onayladı.

Bu kaçıncı!

1915 yılında ne oldu?

Oraya nasıl gelindi?

Bu bir soykırım mı yoksa bir insanın kangren olmuş sağ kolundan mecburen vaz geçmek zorunda kalmasına benzer bir durum muydu?

Bilmek istemediler.

137 yıllık geçmişi var:

Yıl 1882:

Kara Haç Cemiyeti kuruldu.

Amacı isyan başlatmaktı.

Arkasında Rusya, İngiltere vardı.

Yıl 1890:

Taşnaksutyan Komitesi kuruldu.

Amacı Ermeni ihtilali yapmaktı.

Arkasında Rusya vardı.

Yıl 1886:

İngiliz- Ermeni Derneği kuruldu.

Üyelerinin çoğu İngiliz'di.

İhtilal hazırlayacaklardı.

Yıl 1890:

Erzurum isyanı:

Ermeni vatandaşları, “Kilisemiz basıldı” diye kışkırtıp ayaklandırdılar. Kışkırtmanın arkasında Rusya, İngiltere, Fransa sefaretleri vardı.

Yıl 1893:

Merzifon isyanı:

Osmanlı ülkesinde oturan Ermeniler silahlı isyana çağırıldı. Merzifon'da yaşayan Ermeniler isyan etti.

Yıl 1891:

Sason İsyanı:

Silahlı Ermeni çeteleri Muş ve Sason'da Bikran Aşireti'ne saldırdılar. Aşiret ileri geleninin kardeşinin karnını barutla doldurup ateşlediler. Müslüman kadınların ırzına geçtiler, öldürdüler. Köyleri yaktılar.

Yıl 1895:

Babıali Gösterisi.

Yıl 1895:

Zeytun İsyanı.

Yıl 1895:

Osmanlı Bankası baskını.

Yıl 1895:

Van İsyanı.

Yıl 1905:

Padişah'a suikast.

Yıl 1915:

Yeniden Zeytun isyanı.

Yeniden Van İsyanı.

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Yıl 1914:

Dünya savaşı patladı.

Osmanlı topraklarında yaşayan Osmanlı vatandaşı Ermeniler içinde Anadolu'yu iyi bilenler “Ermeni Milli Bürosu”nu kurdular. Gönüllü topladılar. Osmanlı ordusu ile savaşan Rusya'nın üç kolordusunda toplam 180 bin Ermeni gönüllü yer aldı. Dünya savaşında Osmanlı Ordusu'nun yönetimi Alman genelkurmayına verilmişti. Alman genelkurmayı, Rus ordusuna güç katan Ermenilerin tehcirini istedi. 1915 Nisan'ına işte böyle gelindi. Tarihin 137 yıllık hafızasında bütün bunlar duruyor. Sürgün sırasında ölen Ermenilerin kanından başta Almanlar olmak üzere Ruslar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar baş sorumludur.

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Nitekim Taşnak Partisi kurucu liderlerinden ve Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes Kaçaznuni, 1923 yılında Parti Konferansı'na sunduğu raporda şunları yazdı:

“Kandırıldık ve Rusya'ya bağlandık. Olayların sebebi biziz. Silahlanmamız büyük bir hataydı. Türklere karşı ayaklandık ve savaştık. Sevr Antlaşması gözümüzü kör etmişti. İsyanımızın temelinde İtilaf devletlerinin bize vaat ettiği büyük Ermenistan hayali vardı” Bu raporun İngilizce, Rusça çevirisi var. Türkçeye de çevrildi, isteyen bulur okur.

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ABD'de utanma yok!

Suriye'de, Irak'ta, Libya'da yaptırdığı diz çöktürmeyi Türkiye'de de yapmak istiyor.