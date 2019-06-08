VIP VUP APRON zehirlenmeleri!

Bayramın son günü ülke çapında “VİP-VUP-APRON zehirlenmeleri” haberleriyle dolu geçti.

VIP var.

VUP var.

İngilizceden araklama “Very Important Person” deyişinin baş büyük harflerini yan yana getirince VIP diye söyleniyor. Azametle, büyüklükle, ululukla, sesleri gırtlaklarından değil dudaklarından çıkartarak öyle bir kibir, gurur, kendini beğenmişlikle “VIP” diyorlar ki, muazzam önemde bir kutsal yapı gibi anlatıyorlar.

Türkçesi: ÇÖK.

Çok Önemli Kişi.

Kimler ÇÖK olabilir?

Bunun bir genelgesi, emir vereni, genelgesini hazırlayanı var. Genelgeye girebilenler “ÇÖK” olabiliyorlar. Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Milletvekilleri, devletin üst kademesindekiler ÇÖK listesine girme hakkı kazanıyorlar.

Ahmet, “VIP” oldu.

Mehmet “VIP” aldı.

Ben de “VIP” olayım diyenler çoğalmış. Bu yüzden genelgeye girenlerin listesini don lastiği gibi uzatma kararı almışlar, iktidar yandaşı şarkıcılar, futbolcular, sanatçılar, iktidar yağcısı gazetecilerle liste genişlemiş, ÇÖK'ler yani VIP'ler yanlarında 3 kişiyi de “VIP Salonuna” sokabilir diye karar bile çıkmış.

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Halktan insanlar, havaalanlarında uçağa binmeye gidince bu VIP yani Türkçe söylemek lazım “ÇÖK Salonuna” giremiyorlar. ÇÖK olmuşların imtiyazı, ayrıcalığı, üstünlüğü var: Üst baş arama yapılmadan, alarm veren aygıtların içinden geçmeden, el dedektörü, metal dedektörü, kapı dedektörüyle taranmadan hava meydanına, oradan ÇÖK salonuna, oradan uçağa ve dönerken de uçaktan salona özel araçlarla götürülüp getiriliyorlar. Ayrıca sıradan yani halktan yolcular gibi bagajlarını, bavullarını teslim etmek ya da almak için sıraya da girmiyor, pasaport ve gümrük kontrollerinden de acayip saygı-hürmetle geçiriliyorlar.

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ÇÖK salonu!

Allah!

Hepimizden ırak etsin.

Giren zehirleniyor.

Ne oldum delisi oluyor.

Ekrem İmamoğlu da Ordu'da yanında 3 kişi değil 33 kişiyle “ÇÖK salonuna girmeye” yüklenince durdurdular.

Genelge var.

“VIP değilsin”

Dediler.

“Sen VUP'sun!”

VUP şu oluyor:

Very Unqualified Person.

Çok Aşağıda (vasıfsız- sırdan-halktan) Kişi. Baş harflerini alıp Türkçe'ye çevirip dilimizin hakkı için; “ÇAK” diye yazmak gerekiyor. Böylece İstanbul seçimlerinde 4 milyon 170 bin oy almış İmamoğlu'na “VIP değil VUP'sun, ÇÖK değil ÇAK'sın haddini bil” ayarı çektiler.

Bayramlar!

Kardeşlik günü!

Eşitlik günü!

Egoları sıfırlama günü!

ÇÖK'ler!

ÇAK'ları!

Aynı odada istemedi.

Bu eşitlik, kardeşlik gününde “güç zehirlenmesinin gücüne bak” otur bayramlar için ağla!

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Fakat, ilginçtir Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım, “ÇAK tabakasından” ne kadar tanıdığı, bildiği, seveni, destekçisi, alkışlayanı varsa hepsini Erzincan Havaliman'ında “ÇÖK tabakasına” geçiriverdi. APRON diyorlar, herkese yasak olan ve sadece uçak personelinin ve görevlilerin girebileceği bölgeye (havaalanlarının en önemli kısmı) Binali Yıldırım'ın destekçisi ne kadar insan varsa doluştu, onu uğurlamak için ucuz soğan ve patates almak isteyenler gibi kuyruk oluşturdu.

Binali Yıldırım Devrimi!

ÇAK'lar, ÇÖK oldular.

Ne Fransız Devrimi!

Ne Amerikan Devrimi!

Ne Rus Devrimi!

Ne İran'da Humeyni!

Ne Çin'de Mao!

Binali Yıldırım'ın Erzincan Havalimanı'nda “ÇAK'ları ÇÖK Yapma Devrimi” kadar keskin bir sınıf atlama değişimi yaratamadı. Dünya, dünya olalı böyle etkili bir güç zehirlenmesi görmedi. En son cümle şunu yazayım: Çok millici ve yerlici geçinmelerine rağmen VIP adını Türkçe'ye çevirip “ÇÖK” diye söyleyemiyorlar. ÇÖK demeyi kaba buluyor olmalılar.

VIP Muhterem VIP (!)