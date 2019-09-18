Aşağıdan yukarıya, tepeden dibe dökülmeler, dağılmalar, suçlamalar, küfürleşmeler ve tövbe edip istifalar başladı.

İktidar partisi çöküyor.

“Ne idik- Ne olduk?”

Sorgulaması yükseliyor.

“Ömerlerimizi yok ettik” yazıklanması gazete manşetlerini ve TV ekranlarını kaplar oldu. Eski bakanlardan Bekir Bozdağ, “Biz Tayyip'in partisiyiz” demişti. Yani ona karşı tek bir ses yükselemezdi. Bugün partinin 9 ayrı yerinden 9 ayrı “yeter artık” sesleri Saray'ın kapısına kadar dayandı. Dayanışmacı, eşitlikçi, maneviyatçı yapı çatırdıyor.

Tek Adam modeli bitti.

★★★

Çünkü!

Yolsuzluk çoğaldı.

Yasaklar arttı.

Yoksulluk tavan yaptı.

İfade özgürlüğü yok edildi.

Adalet çiğnendi.

Hukuk, muhalefeti susturma ve yandaşı kayırıp kollama aleti haline getirildi. Tarafsız ve bağımsız yargı sistemi iflas etti.

Çok yalan söylendi.

Aldatıldı halk!

Kamu malı yağmalandı.

Adam kayırma.

Yandaş zengin etme.

Besleme basın kurma.

Zirve yaptı.

Gösteriş yatırımları arttı.

Dış borç bulup yemek, kaynak yaratmadan harcamak, israf etmek, yolsuzluk yüklü ihaleler vermek cari açığı, bütçe açığını, döviz kurunu ve enflasyon ile işsizliği birlikte patlattı. Dünyanın en kırılgan ve dolar üzerinden en yüksek faizi ödeyerek borç bulmaya çalışan ülkesi Türkiye oldu. ABD ile Çin ticaret savaşı yapıyor, Türk Lirası değer kaybediyor.

Ekonomik model çöktü.

Eğitim sistemi çöktü.

Belediyecilik modeli çöktü.

Büyüme modeli çöktü.

Dış politika modeli çöktü.

Liyakat modeli çöktü.

Denge modeli çöktü.

Denetleme modeli çöktü.

Bütün güçler tek elde toplandı. Ağızdan çıkan kanun sayıldı.

Sonunda Türkiye çöktü.

İktidarın menteşelerinden gıcırtı sesleri gelmekte duvarlarından yükselen sarsıntılar birbirini izlemekte.

★★★

Yumurta kapıya dayandı.

Çünkü!

Adaletten uzaklaştılar.

Hukuktan uzaklaştılar.

Demokrasiden uzaklaştılar.

Seçim kazanma şansları tamamen bittiği için parti ikiye-üçe bölünüyor. Ona inanan geniş kitleler büyük umut kırıklığı yaşıyorlar. İktidarın besleme basınında da çözülmeler başladı. Devlet ihaleleri ve devlet bankaları kredileri ile beslenip gazete-TV sahibi yapılan iktidar destekçisi yeni medya patronlarının yayın organlarında bazı köşeler kapatılıyor. Kapatılmayanlar da birbirleriyle kanlı-bıçaklı günlere girdiler.

★★★

Çünkü!

Azamet!

Kibir!

Hazcılık.

Hedonizm.

Kendine hayranlık.

Oburluk.

Zirve yaptı.

Aileler yoksullaşırken!

Saraylar dikildi.

Esnaf kepenk kapatırken!

VİP uçak filosu kuruldu.

Sadeliği anlından vurdular.

Tutumluluğu zehirlediler.

İktidarın 19 yıllık destekçisi koyu dindar insanlar bile “bu azamet ve kibir tapınmasına” yeter artık demeye başladılar.

Yumurta kapıya dayandı.

★★★

Ona inanan ve başlangıçta “biz Tayyip'in partisiyiz” diyenler de yaşayıp sonucu gördüler. Otoriterlik ve kötü yönetim ikiz kardeştir. Biri öbürünü doğurur, büyütür.

Hayat bunu öğretti!

Hayat en iyi öğretmen!

Şimdi halk, otoriterliğe karşı oluğunu söyleyenleri, ince süzgeçlerden geçirip, iktidara taşımaya hazırlanıyor.

Yumurta kapıda!