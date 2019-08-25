Sicili bozulan yeni şirket kurduruyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2019 Temmuz ayına ait kapanan ve açılan şirketler ve yeni kurulan şirketlerin sermaye dağılımını ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan döviz kurlarının aşırı yüksekliği, enflasyon, işsizlik, faiz haddinin yüksekliği, karşılıksız çek, protestolu senet ve takibe düşen krediler ile daralan iş hacmi dikkate alındığında; Türkiye'de şirket kapanışlarının şirket açılışlarına göre rekor kırması gerekmektedir. Ancak tablo bunun tam tersini göstermektedir. Krizde olan bir ekonomide, şirketlerin kapanmak yerine kapanan şirketlerin 7 katı yeni şirket kurulmasını nasıl yorumlamak gerekmektedir?

İLK 7 AY İLE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNİ KARŞILAŞTIRALIM

Geçen yılın ilk yedi ayında 53.055 şirket kurulmuş,bu yılın aynı döneminde kurulan şirket sayısı 47.173, geçen yıl gerçek kişi ticari işletme olarak 23.098 müessese kurulmuş, bu yıl 13.422, geçen yılın aynı döneminde 7208 şirket tasfiye olmuş, bu yılın aynı döneminde tasfiye olan şirket sayısı 8182'ye çıkmış.

Yeni kurulan şirket ve gerçek kişi işletmelerin vergi mükellef sayılarına nasıl yansıdığına baktığımızda;gelir vergisi mükellefi gerçek kişi sayısı 31 Aralık 2018‘de 1.920.586 iken, 2019 Temmuz ayı sonunda bu rakam 1.937.669'a çıkmış, yine 31 Aralık 2018'de 806.622 olan kurumlar vergisi mükellefi sayısı, 2019 Temmuz ayı sonunda 829.633'e çıkmış durumdadır.

HANGİ İŞKOLUNDA KAPATILIYOR, HANGİ İŞKOLUNDA AÇILIYOR?

Tasfiye olan anonim şirketlere baktığımızda,%18,39‘luk bir bölümünün elektrik enerjisi üretimi şirketleri olduğunu,%9.81'lik bölümünün ise inşaat şirketleri olduğunu görüyoruz.Bu tablo Türkiye'de enerji şirketleri ve inşaat şirketlerinin finansal kriz içinde oldukları ve banka kredilerini ödeyemedikleri gerçekleriyle örtüşmektedir. Tasfiye olan limited şirketlerde yüzde onluk bir oranla inşaat şirketleri lider durumdadır.Yine gerçek kişi ticari işletmelerden kapananların faaliyet konularına baktığımızda;inşaat faaliyetinin %17.51 ‘lik bir oran ile birinci sırada olduğunu görüyoruz.

Yeni kurulan şirket ve gerçek kişi işletmelerin hangi faaliyet konularında kurulduğunu incelediğimizde; karşımıza büyük bir süpriz çıkmaktadır. Bu yeni kurulan işletmelerin çok büyük bir bölümünün yine inşaat, lokanta ve seyyar yemek, toptan ve perakende ticaret ve diğer hizmetler alanında faaliyet için kurulduklarını görüyoruz.

PES EDENİN YERİNİ ŞANSINI DENEMEK İSTEYENLER Mİ ALIYOR?

Sermaye şirketlerini kapatmak çok kolay değildir.Çünkü bu şirketler,Türk Ticaret Kanunu'na göre, tasfiye sürecine sokulup tasfiye işlemleri sonunda ancak ticaret sicilden terkin edilebilmektedir. Tasfiye işlemleri hem uzun hem de masraflı bir süreçtir.Şirketin vergi borcu,devam eden davaları varsa,tasfiye etmek de pek o kadar kolay olmamaktadır. Bu yüzden şirket ortakları,şirketlerini tasfiye etmek yerine,boş beyanname vererek,gayri faal bir şekilde yıllarca yaşatmaktadırlar.

Ekonomik krizin tavan yaptığı ,Türkiye ekonomisinin 2019 yılı sonunda büyüme yerine -2 küçüleceğinin beklendiği,ilk yedi aylık bütçe sonuçlarına göre,bir ülkede mal ve hizmet hareketliliğini gösteren Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi tahakkuk tutarının %12 azaldığı bir ortamda,kapanan şirketlerin yerine,yedi kat yeni şirket açılmasını işlerin iyi gittiği ile açıklamak mümkün değildir.

Lafı daha fazla uzatmadan gerçek nedeni sizlere söyleyeyim:Şirketlerin büyük çoğunluğunun vergi ve sigorta prim,banka kredi ve piyasa borçları mevcut,elektronik haciz, fiili haciz ya da tedarikçilerinin hacizleri ve karşılıksız çıkan çekleri nedeniyle faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün olmayan şirketler;başkaları üzerine yeni şirketler kurarak aynı sektörlerde yaşamlarını idame ettirmeye çalışmaktadırlar.

“İşyerleri kapanıyor ama yerine daha çok yeni işyerleri açılıyor”söylemi ile ekonominin iyi gittiğini iddia edenlere duyurulur.