Zamdan kaçış ölümü hızlandırdı

PAHALI İÇKİ VE SİGARANIN ALTERNATİFİ UCUZ UYUŞTURUCU OLDU

Türkiye, ucuz uyuşturucu satılan ülkeler arasında 4'üncü sıraya yükseldi. Acaba pahalı içki ve sigara ucuz uyuşturucu madde kullanımını artırdı mı?

Hükümet, 2013 yılının Eylül ayında yaptığı düzenleme ile saat 22:00 ile 06:00 arasında alkollü içecek satanlara 29 bin lira ile 146 bin lira arasında ağır para cezası verilmesine ilişkin düzenleme yaptı. Bu düzenlemeden önce 2007'den 2012'ye kadar içki satışı sürekli artarken, bu radikal mevzuat değişikliğiyle 2013'ten başlayarak içkinin piyasaya arz miktarı azaldı. Şüphesiz, bu kararın vatandaş sağlığına ve alkolün sebep olduğu trafik kazalarına olumlu etkisi yadsınamaz, değil mi? 2013 yılı hedeflere ulaşma konusunda başarılı bir yıldı.

Ben bugün sizlerle 2013'ten itibaren başlayan uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile ilgili verileri paylaşarak, farklı bir pencereden konuya yaklaşmak istiyorum. 2013 yılında Türkiye genelinde 4.500.000 adetten fazla “captagon” yakalandı. Captagon ne mi? En tehlikeli etkilere sahip, sentetik uyuşturuculardan sadece bir tanesi. Bununla birlikte, aynı yıl içerisinde Türkiye genelinde 780 kg sentetik kannabionid bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele'nin çabası tartışmasız çok büyük. Narkotik, 2013 ve 2014 yıllarında 4.500 ya da daha fazla kök kenevirini saklandığı yerden çıkardı. Sadece İstanbul'da temmuz ayında çocuk yorganına saklanan 15 kilo afyon sakızı bulundu.

2014 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre 13 yaşında bir çocuğun uyuşturucudan öldüğü kayıtlara geçerken, ölenlerin 26'sı 15-19 yaş aralığındaydı. 2017'de 52 bin 815 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve bulundurma suçuna karıştı. Bunlardan 3 bin 254'ü çocuk.

Ülkemizde uyuşturucu kullanma yaş sınırı an itibarıyla 9. cezaevlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan kişilerin sayısı 2002 yılında 2.500, 2012 yılında 22.445, 2016 yılında 28.920, bugün itibarıyla ise 59.000 kişiye ulaşmış durumda.

FELAKETE SÜRÜKLENİYOR

Ülkemiz şu anda sentetik uyuşturucuya bağlı ölümlerde Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada göz dolduruyor. Yatıştırıcı ve uyku ilacı gibi uyuşturucu maddelerin en çok yakalandığı dördüncü ülkeyiz. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Raporu'nda uyku ilacı, yatıştırıcı ve türevi uyuşturucuların (opiat) yüzde 39'unun İran'da yakalandığına yer verildi. Listede yüzde 26 ile Afganistan ikinci, yüzde 14'lük oranla Pakistan üçüncü, Türkiye ise yüzde 7 ile opiatlarla dördüncü sırada yer alıyor. Dünya çapında yakalanan eroin ve morfin 2017'de iki kat artarak 24 tonu buldu. Özellikle Güney ve Doğu Avrupa'da yükselişe geçen eroin ve morfin trafiği, Türkiye ve Bulgaristan gibi ülkeler üzerinden Avrupa'ya yayılıyor. El konulan uyuşturucu maddeler üzerinden hazırlanan rapora göre, dünyanın en büyük uyuşturucu rotası Afganistan, İran, Türkiye ve Balkan ülkelerinden oluşuyor. Afganistan haricinde Balkan ülkeleri rotasındaki uyuşturucu maddeler, 2017'de yakalanan maddelerin tümünün yüzde 47'sine tekabül ediyor. Bu rotada, opiatların çoğu Türkiye'den Bulgaristan'a kaçırılıyor.

ÖTV ARTIYOR

Ülkemizde, alkollü içki ve tütün mamüllerinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ÖTV'li vergili bedel üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi (KDV) alınmaktadır. 2012 yılı sonu bütçe rakamlarına göre, 2012 yılında alkollü içkilerden 4 milyar 643 milyon TL ve tütün mamullerinden 19 milyar 976 milyon TL ÖTV alınmıştı. Bu rakam 31.12.2018 tarihi itibarıyla alkollü içkilerden alınan ÖTV 12 milyar 402 milyon TL, tütün mamullerinden alınan ÖTV ise 42 milyar 725 milyon TL'ye ulaştı.

2019 yılının ilk 9 ayında ise alkolden alınan ÖTV 10 milyar 742 milyon, tütün mamullerinden alınan ÖTV ise 38 milyar 956 milyon TL olmuştur. İlk 9 aylık alkol ve tütün mamullerinden alınan ÖTV ve KDV tutarı 58 milyar 643 milyon TL olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde en ucuz sigara 14 TL, en ucuz bira 9.5 TL iken, uyuşturucu haplar 3-5 TL'ye satılmaktadır. Sokak satıcıları marifetiyle bu uyuşturucu haplar, artık maalesef ilkokullara kadar girmiştir. Narkotik Polisi'nin insan üstü çabası bile, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engelleyememektedir. Böyle bir konuyu gündeme getirmekteki amacım, insanların fazla vergi nedeniyle içki ve sigara bulamadığı için, uyuşturucu hap kullanmalarını meşrulaştırmak değil.

“Çocuklarımız, gençlerimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için Türkiye'yi pahalı içki ve sigara ülkesi haline getirip, çok büyük bir tehdit oluşturan uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşmasına uygun ortam mı yarattık” sorusunu ülkeyi yönetenlerin kendilerine sormaları için gündeme getirdim.