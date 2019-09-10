Çocuğu olan herkese Allah kolaylık versin

18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni öğretim yılı denilen maraton başladı.

Tabii çocuğu olan aileler için de!

Servis, ayakkabı, kıyafet ve kırtasiye giderleri derken, okul başlangıçları birçok aile için kabusa dönüşüyor.

Hele özel okul fiyatları gerçekten uçmuş!

Seneliği 60 bin liranın üzerinde olan okullar var!

Var da ne oluyor? Maalesef hiçbiri kuş konduramıyor.

En fazla yapabildikleri bir yabancı dili daha iyi öğretmek. Bir de çocuklara sağladıkları konfor var tabii.

Ancak bu özel okulların senelik ücretleri arasındaki dengesiz ücret farklarını anlamak çok zor. Eğitim bir ülkenin temeliyse devletin bu fahiş fiyatlara mutlaka müdahale etmesi gerekmez mi?

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Özel okullar bir yana, devlet okulları bile dar gelirli aileler için büyük bir yük. Ne yazık ki, asgari ücret alan bir kişinin maaşı, eğitim için gerekli tüm kalemler toplandığında lisede çocuk okutmaya yetmiyor.

Sonra gel, en az üç çocuk yap!

Çocuk sahibi olmak gerçekten çok güzel ama sorumluluğu da büyük. Bu sorumluluğun farkında olarak çocuk sahibi olunmalı. Aslında bir önceki yazımda bahsettiğim gibi çocuk sahibi olmak için de ehliyet alma şartı konulsa hiç fena olmaz.

Çocuklarımızı doğru dürüst eğitip, hayata hazırlayamadıktan sonra; ‘‘Saldım çayıra, Mevlâm kayıra…'' zihniyetiyle çoğalırsak, ülke olarak ancak bu kadar gelişebiliriz zaten.

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Eğitim masraflı bir süreç, bu doğru.

Sadece aileler için değil, hükümet için de masraflı.

Kocaeli‘nin Gebze ilçesinde üstün zekâlı çocuklara eğitim veren ve öğrencilerini üstün yetenek sınavıyla alan bir okul ‘ekonomik sebepler' gerekçesiyle IB programına son verip hazırlık sınıflarını kapattı.

Önümüzdeki yıl Anadolu lisesi olarak eğitime devam edecekmiş. Yani sıradan bir lise olarak.

Oysa bu özel çocukların gerçekten de özel eğitim görmesi gerekiyor. Onlar ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu kişiler.

IB programın ne olduğunu bilmeyenler için küçük bir not düşeyim; Uluslararası Bakalorya (IB) Programı 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı bir program.

Öğrencileri üniversiteye hazırlıyor. Uluslararası geçerliliği var.

Araştırma yapan, yazma yeteneklerini geliştirmiş ve böylece etkili, akıcı bir dille düzyazı, makale ve deneme türünde yazılar yazabilen, sözlü yorumlar sunabilen, bağımsız ve eleştirisel düşünme becerileri gelişmiş çocuklar yetiştirmek üzere tasarlanmış.

Yani bizim eğitim sistemimizde neredeyse eksik olan her şeyin dahil olduğu, kaliteli bir eğitim programı.

Bir ülkenin, elindeki bir avuç üstün yetenekli çocuğa bile özel eğitim için bütçe ayıramaması ne acı.

İş yine ana babalara düşüyor…

Okula giden çocuğu olan herkese Allah kolaylık versin.