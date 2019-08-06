Acı patlıcan!

Süslü sözlere meraklı bir dostum: “Oh oh, zamlar bir şelaleden çağlayarak akan sular gibi geliyor!” dedi ve ekledi:

“Kimsenin gıkı çıkmadığına göre zamlar aziz milletimize hayırlı olsun!”

Ben “Millet kan ağlıyor, görmüyor musun?” dedim, o ise “Muhterem halkımız, ‘hem ağlarım, hem giderim' diyen yeni gelinlere benziyor. Ağlıyor ama buna sebep olan zamcılara da oy yağdırıyor!”

Vatandaşın içtiği sigaranın yüzde 87'si vergi… Gerçek değeri 3 lira 32 kuruş olan bir paket sigara 18,5 liraya satılıyor!

Tüketilen içkinin yüzde 71,6'sı vergiye gidiyor! 208 liraya satılan bir litre rakının 149,30 lirası devletin aldığı vergi!

Çarşı-pazar fiyatları ikiye katlandığı halde yıllık enflasyon dün (ister inan, ister inanma) yüzde 16,65 olarak açıklandı.

Aynı dostum sözlerini şöyle bitirdi:

“Bu kadarcık enflasyon nedir ki? Bizim milletimiz asildir, dayanıklıdır! Evvel Allah, her türlü zamma yiğitçe katlanır! Acı patlıcanı kırağı çalmaz!”