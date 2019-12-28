Adalet nerede?

Ülkede adalet sarayları yaptık…

Adalet Bakanı'mız var…

Anayasa'mız, kanunlarımız var…

Peki, anayasal özgürlüklerimizi kullanabiliyor muyuz?

İşte bütün mesele bu!

Dün mahkeme SÖZCÜ mensuplarına 2 yıl bir aydan başlayıp, 3 yıl 6 ay 15 güne kadar ceza yağdırdı.

Gerekçesi “FETÖ'ye yardımcı olmak!”

Türk hukuk tarihine bir leke olarak geçeceği belirtilen ve vicdanları sızlatan bir karar bu!

Mahkum edilen 7 SÖZCÜ mensubunun hepsi Atatürkçü, Cumhuriyet'in savunucusu ve büyük yurtseverlerdir. 7 arkadaşımızın tamamı FETÖ karşıtıdır, bir kısmının hayatları FETO ile kıyasıya mücadeleyle geçmiştir.

SÖZCÜ'ye dürüst gazetecilik yaptığı, vatandaşların hakkını koruduğu için ceza verilmiştir. Bu kararla aslında gazetecilik cezalandırılmıştır!

Her şeye rağmen yüksek yargının bağımsızlığına güveniyor ve kararın İstinaf Mahkemesi'nden veya Yargıtay'dan döneceğine inanıyorum.