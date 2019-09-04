Hep adaletten söz ediyoruz.

Lâfa gelince ülkemizde adaletten bol bir şey yok! Fakat…

Gerçek öyle olsaydı iktidar “Yeni Yargı Reform Paketi” hazırlar mıydı?

Yaşanan acı olayları, yapılan hak­sızlıkları gördükçe “Bu millete nasıl kıyıyorsunuz?” diye bağırmak geliyor içimden…

Adalet, içtiğimiz su, soluduğu­muz hava, yediğimiz ekmek gibi azizdir, kutsaldır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yılın açılışında “Biz tüm insanlık için daima adaletin peşindeyiz” dedi.

İnsanlık için adaletin peşinde olmak güzel tabii ki… Güzel ama bu tür sözler asla lâfta kalmamalı!

Adalet istemek, toplumun en temel hakkıdır.

Bugün Türkiye'de on binlerce kişi adalet bekliyor!

1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte görüşülmeye başlanacak olan “Yargı Reformu”nun ülkeye adalet getireceğine inanmak istiyoruz. Aksi halde ülke olarak saplandığımız batak­lıktan çıkmamız mümkün olmaz!

Ülkemizi saran kara haberler arasında bazen hepimize mutluluk veren, umutlarımızı yeşerten, gönüllerimizi ferahlatan haberlere de rastlıyoruz.

Bu güzel haberlerden biri, bir Türk doktorunun İngiltere'de “Honorary” unvanı ile fahri olarak Glasgow Kraliyet Tıp ve Cerrahi Üniversitesi onursal üyeliğine kabul edilmesi…

Prof. Dr. Ali Rıza Kural'ın bu başarısı, bir Türk olarak beni gururlandırdı.

Prof. Kural, 2018'de, 400 yılı aşkın süredir İngiliz tıbbına yön veren “Royal College of Physicians and Surgeons Glasgow” tarafından bu unvanı alan ilk Türk doktoru oldu.

Geçen yıl yapılan törenlere, yoğun akademik çalışma programı nedeniyle katılamayan Prof. Kural'a bu yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan törende Üniversite Kurulu'nun huzurunda unvanı resmi olarak verildi.

Prof. Kural görkemli törende, üniversitenin sarı-siyah renkli geleneksel elbisesini giydi.

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İngiliz tıbbının en önemli kurumlarından olan Glasgow Kraliyet Tıp ve Cerrahi Üniversitesi (RCPSG) ilk olarak1599 yılında İskoçya Kralı VI. James tarafından “Glasgow Faculty” adıyla kurulmuştu. Bu önemli tıp okulunun adı, 1909 yılında İngiliz Kraliyet ailesi tarafından “Royal Faculty of Physicians” olarak değiştirilince daha prestijli bir kurum olarak hizmet etmeye başladı.

Son olarak 1962 yılında İngiltere'deki diğer Kraliyet Tıp Fakülteleri ile aynı çatı altında toplanan bu kurum, tıp mesleğini daha yüksek standartlarda sürdürdü.

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Daha önce Dünya Endoüroloji (vücut dışından taş kırma) Derneği Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Rıza Kural'ın aynı zamanda çok iyi bir ses sanatçısı olduğunu belirtelim.

Türk müziğinin anıt ismi Prof. Dr. Nevzat Atlığ “Ali Rıza gibi yetenekli bir öğrencim olduğu için mutluyum” diyor.

101 yıllık onurlu bir hayat

Hayat tüm güçlüklerine rağmen tatlıdır, zaman ise acımasızdır, akar gider.

İnsanların sevdiklerini kaybetmesi acıdır.

Gazeteci kardeşimiz Mehmet Şehirli, annesi Meliha Şehirlioğlu'nu kaybetti.

Uzun yıllar beraber çalıştığımız Mehmet Şehirli ve ailesine başsağlığı diliyorum.

Hayatta en güzel şey, güler yüzlü olmak ve insanların sevgisini kazanmaktır.

Meliha Şehirlioğlu bunu başarmış bir hanımefendi idi. 101 yaşındaydı. Bir asrı aşan hayatı boyunca dimdik yaşamış ve hayatında ilk defa hastaneye kaldırılmıştı.

Mekânı cennet olsun.

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatın her alanında BAŞARILI olanlar, daima inananlardır!