Türkiye ne zaman düzlüğe çıkacak? Tabii ki, gerçek adalet ve özgürlüğe kavuştuğu zaman…

Adalet ülkelerin nabzıdır ve kurtuluşun da anahtarıdır. Basın, söz, düşünce ve ifade özgürlükleri demokrasinin temel taşlarını oluşturur.

Ülkemizde bu yönde olumlu gelişmelerin başladığına tanık oluyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun anlatıp desteklediği “Adalet Reformu” umut verici gelişmelerden biridir ama sonunda her zamanki gibi hayal kırıklığına uğramayız inşallah!

Diğer olumlu bir gelişme de Yargıtay Başsavcılığı'nın önceki gün Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin hapis cezası aldıkları davada beraatlerini istemesidir.

Başsavcılığın “Eleştirel haber, terör örgütüne yardım suçu oluşturmaz” hükmü adaletin sesi oldu. Tabii vicdanın da…

SÖZCÜ avukatı İsmail Yılmaz, “Yargıtay Başsavcılığı'nın tebliğnamesi, benzeri davalarda emsal olmalıdır” diyor.