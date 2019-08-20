Adalette kavga!

Adli Yıl açılış tartışması ilginç bir hal aldı.

Barolar “Yargının iktidarın etkisinde olduğunu” söylerken, Yargıtay Başkanlığı, suçlamaları insafsız buldu!

Adli Yıl açılış töreni, 2 Eylül günü Cumhurbaşkanı'nın sarayında yapılacak.

Öncülük eden İzmir ile İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin büyük baroları “Törenin Saray'da yapılması, yargının siyasetin etkisi altına girdiğinin göstergesi” diyerek boykota gitti.

Barolar “Bağımsız yargı sistemi kuruluncaya kadar Saray'ın törenlerine katılmayacağız!” diyor.

Eleştirilere çok alınan Yargıtay Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada barolara, “Yargıtay'ın siyasi etki altında olduğuna dair ithamlar ile başlayan bir dizi ağır suçlamalar hiçbir insaf ve adalet ölçüsü ile bağdaşmıyor” şeklinde cevap verdi.

Bu ifadeden Türkiye'de yargının bağımsız olduğu ve siyasetin etkisi altında kalmadan adalet dağıttığı anlamı çıkıyor! Peki, siz buna inandınız mı?