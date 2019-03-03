Domates, biber, patlıcan tartışmaları arasında seçime gidiyoruz.

Haa, bir de “Bay Kemal” hikâyesi var… Bay Kemal aşağı, Bay Kemal yukarı!

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedef tahtasına koyduğu Kemal Kılıçdar- oğlu'na sürekli olarak “Bay Kemal” diye hitap ediyor ve ağır sözlerle ona verip veriştiriyor!

İyi ki CHP, iyi ki Kemal Kılıçdaroğlu var…

Onlar olmasaydı, Erdoğan çatacak başka kişi, anlatacak başka öykü bulmakta çok zorlanacaktı sanırım…

Yalnız Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'da değil, partinin il ve ilçe teşkilatlarından Meclis'e, milletvekillerinden bakanlarına kadar tüm AKP cephesinde sinirli bir hava gözlemleniyor. Bazıları kızgınlıklarını saklayamıyor!

Nedir bunun sebebi?

Ah şu anketler yok mu? Anketlerin gözü kör olsun!

İktidar kanadının sinir sistemini bozuyorlar!

Saray'dan beslenen şirketlerin yaptıkları kamuoyu araştırmaları bile hiç iç açıcı değil!

Erdoğan “Anketlere inanmıyorum!” diyor.

Yandaş şirketlerin çıkardığı “hormonlu sonuçlar” bile iktidarın yüzünü güldüremiyor!

Onlar sinirlenmesin de, kim sinirlensin?

CHP'de sancılı bir dönemden sonra taşlar yerine oturdu.

Artık mahalle mahalle dolaşıp çalışmak var.

Zaman hızla ilerliyor. Sandığa 28 gün kaldı.

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“Kadın ve erkeğin her alanda eşit olduğu…

Dil, din, etnik kimlik, cinsel yönelim üzerinden hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı…

Bir arada yaşama kültürünü çoğaltmak, güçlendirmek istiyoruz.”

Kim diyor bunları?

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı Şerdil Dara Odabaşı…

Aday tespiti sırasında bir sürü dedikodu çıktı. Onun için “PKK'nın hendek eylemlerini destekledi” diyenler oldu.

Şerdil Dara Odabaşı'nın önünü kesmek için dedikodu yapıldı ama CHP Parti Meclisi dik durdu, söylentilere itibar etmedi ve İstanbul'un en gözde semtlerinden biri olan Kadıköy'e Belediye Başkan Adayı yaptı. Doğru bir karar oldu bu…

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Hukukçu olan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu) Odabaşı önceki gün Büyük Kulüp'te Kadıköylü hanımlarla uzun bir sohbet toplantısı yaptı.

Kadınların sosyal hayata da, iş hayatına da daha çok katıldığı, her şeyden önce güven ve huzur duygusunu daha çok yaşadığı bir Kadıköy meydana getireceğine söz veren Şerdil Dara Odabaşı'na kadınlar büyük ilgi gösterdi.

– Şerdil Dara, 1973 Şanlıurfa doğumlu.

– 1993 yılından beri Kadıköy'de yaşıyor.

– 1.90 boyunda.

– Başkan adayını genç ve yakışıklı bulan hanımlar ona “Dizi filmlerde oynamayı düşünüyor musun?” sorusunu yöneltiyorlar.

– O “Hayır böyle bir şey düşünmüyorum. Benim tek düşündüğüm Kadıköy halkına hizmet etmek…” diye cevap veriyor.

– “Kadıköy'ü paylaştığımız her canlının, ağacın, kuşun, köpeğin, kedinin haklarını savunmayı, kendi haklarımızı savunmak kadar önemsiyoruz” diyor.

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy'deki seçim çalışmalarının ilk turunu tamamladı ve olumlu puan aldı.

Hukuk dışı uygulama!

Ülkede haksızlık, medyaya darbe, aldı başını gidiyor!

Mütevazı, küçük fakat okurlarıyla bütünleşip büyüyen bir internet gazetesi var. Adı: (www.bakirköygazetesi.com)

Bu internet gazetesi, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “erişimine engelleme kararı” verilerek kapatıldı.

Ortada suç unsuru olmadığı, sadece AKP Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Kestane'nin haberlerden rahatsız olarak avukatıyla yolladığı şikâyet dilekçesi var.

AKP'liler bu mütevazı internet gazetesinden neden rahatsız olurlar. Anlamak çok zor!

Hep şakşaklanmak istiyorlar ama her yayın organı AKP yalakası olamaz ki!

Bakırköy Gazetesi'nin yazarlarından E.Albay Tahsin Ataizi “Özellikle belirtmek isterim ki, kapatmaya konu olan haber içeriğinde, herhangi bir kişiye yönelik bir saldırı, en ufak hakaret, iftira veya ima kesinlikle yok!” diyor ve ekliyor:

“Okurlarımızı aydınlattığımız internet gazetemize engellendiği gibi maalesef gazetemizin 15 yıllık arşivine de engel konulmuştur.”

Tahsin Ataizi, arkadaşları ve stajyer olarak görev yapan üniversite öğrencileri bu haksız uygulamanın derhal kaldırılmasını istiyor.

Ülkemizde maalesef hukukun da demokrasinin de sadece adı kaldı!

TEBESSÜM

“Adamı niçin vurdun?”

Mehmet Çomcuoğlu'ndan bir fıkra:

Adamı adliyenin önünde hasmını vurmuş. Ceset ortada yatıyor. Olayı herkes görmüş. Bazı hâkim ve savcılar da cinayete tanık olmuşlar.

Sanığı yakalayıp mahkemeye çıkartmışlar. Hâkim sormuş:

“O adamı niçin vurdun!”

Sanık“Avukatımı isterim” demiş. Hâkim devam etmiş:

“Tamam, avukatını da çağırırız ama söyle bakayım, adamı niçin vurdun?”

Sanık diretmiş:

“Avukatımı isterim.”

“Adamı vurduğunu hepimiz gördük yahu. Avukatın gelip ne diyecek ki?”

Sanık başını sallamış:

“Valla hâkim bey, ben de onu merak ediyorum! Ne diyecek acaba?”

GÜNÜN SÖZÜ

Eğitimli bir Türkiye'nin önünde kimse duramaz ama cahil bir Türkiye istiyorlar!