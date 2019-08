Ah şu dış güçler!

Bu iktidar göreve geldiğinden beri işler kötü gittiği vakit hep şu nakaratı duyarız: “Dış güçler!”

Ülkede akıl, bilim, bilgi, beceri, kültür şuuru yok, ne kadar kötülük varsa onları yapan kahrolası dış güçler var!

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı'nda, iktidar yanlılarının “Dış güçler” teranesine parmak basarak söylediği şu sözler gerçeğin ta kendisi:

“2228 yaşındaki Türk ordusunun silah fabrikasını götürüp yabancıların eline teslim edenler dış güçler miydi?

Har vurup harman savuruyorlar, sıkışınca “Dış güçler” diye tutturuyorlar!

Sanırsın otoyollar, havaalanları, şehir hastaneleri üzerinden araç, yolcu ve hasta garantisini dış güçler veriyor!

Sanırsın, milletten kopan, milletini duymayan, saraya kapanan dış güçler!

Sanırsın ekonomiden anlamayan damadı o göreve getiren dış güçler!

Sanırsın liyakatsiz kadroları devlete dış güçler doldurdu!

İktidarın hatalarını şimdi aziz milletimiz ödüyor!”

İnsanlarımızın önemli bir bölümü ay sonlarını yarı aç, yarı tok getirirken AKP'li Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un “Milletvekilleri geçinemiyor” diye sızlanmasını dün TOKMAK-1 sütunumda eleştirmiştim.

Bir milletvekiline 3 ayda ödenen para 79 bin 583 lira 81 kuruştur. Bu miktar ülkemizin şartlarında yüksek bir gelirdir. Büyük bir kitlenin eline bu paranın yirmide biri bile geçmez!

Meclis Başkanı'nın dediği gibi milletvekilleri geçinemiyorsa dar gelirli yurttaşlarımız nasıl geçinecek?

Eleştirime çok sayıda destek mesajı geldi.

Milletin bağrı yanık…

Bir dokun, bin ah işit!

Okurlardan Meclis Başkanı'na sert eleştiriler geldi.

Bunlardan biri de eski milletvekili Tevfik Diker'e aitti.

★★★

Tevfik Diker 19 ve 20'nci dönem Manisa milletvekilidir. Şimdi tecrübeli bir siyasetçi olarak kaleme aldığı yazılarla ülkeye hizmetini sürdürüyor. (tevfikdiker@gmail.com)

Tevfik Diker'in mesajı kısaca şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a, emekli bir milletvekili olarak katılmıyorum.

Eşimin emekli maaşı yok. Diker ailesi olarak yalnız emekli milletvekili maaşıyla çok güzel geçiniyoruz.

Ayrıca hayır işleri de yapıyoruz.

Sevgili Peygamberimiz “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” der.

Bugün millet aç ve yoksul!”

Deneyimli siyaset adamı Tevfik Diker'in bu sözleri, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a ders olur mu, bilmem!

Şehitler unutuldukları zaman ölürler!

Altı gün sonra Kurban Bayramı… Milletçe bu mübarek günleri kutlayacağız.

Her bayram çeşitli kuruluşlara kurban bağışları yapılıyor. Bunlardan biri de Mehmetçik Vakfı…

Mehmetçik Vakfı'na yapılan her yardım ve kurban bağışları yüreği yanık ailelere ve çocuklarına ulaşıyor.

Bana bir mesaj yollayan E. Albay Tahsin Ataizi “Şehitlere vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş olmaz mıyız?” diyor.

9. Cumhurbaşkanı Demirel zamanında Çankaya'da Alay Komutanlığı yaptığı dönemden beri tanıdığım E. Albay Tahsin Ataizi düzgün, dürüst, yüreği ülke sevgisiyle dolu bir askerdir. Her zaman “Emekliyiz ama emeklemiyoruz” der.

Şimdi, kurban bağışlarını Mehmetçik Vakfı'na yapmaları için vatandaşlara seslenen Ataizi şöyle diyor:

“Yardımlarınızla, yetim kalan o ailelerin çocukları tahsillerini tamamladıktan sonra, bu vatan için canlarını feda etmiş babalarının izinden giderek vatana olan borçlarını yapacakları hizmetle ödeyecekler. Takdir sizlerindir.

Yapılan kurban bağışları hiçbir şehidimizi ve hiçbir gazimizin kaybolan uzvunu geri getirmez. Ancak, şehitlerimizi gönüllerimizde yaşatıp ruhlarını şad etmiş oluruz.

Şehitler vurulduklarında değil, unutulduklarında ölürler! Unutmayalım!”



TEBESSÜM

Aziz Nesin'den sözler!

– Maalesef halkımızın yüzde 60'ı aptaldır!

– Bir gün bu ülkenin yanağına bir öpücük kondurup gideceğim. “Çok tatlı uyuyorsun, uyandırmaya kıyamadım” diyeceğim.

– Bir bok bilmiyorlar, işin kötüsü bilmediklerini de bilmiyorlar!

– Bahse girerim yarın bir yobaz çıkıp, tuvalete gitmek günah diye fetva verse, tuvalete gitmeyecek ve altına yapacak o kadar çok salak var ki, bu ülkede…

– İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur.

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkede hep kavga var: “Sen-ben”… Oysa ne güzel zamanlar vardı eskiden!