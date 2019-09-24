“17 yıldır hep aynı şarkı!

16 senede et bitti, ot bitti,

Tavuk bitti, balık bitti,

Şeker pancarı bitti,

Pirinç bitti, nohut bitti,

Mercimek bitti, esnaf bitti,

Ahlâk bitti, namus bitti,

Bunlar hep dış güçlerin işi!”

Sevgili okurlar… Yukarıdaki, satırlar 19 ve 20'nci dönem Manisa Milletvekili Tevfik Diker'e ait.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği'nin kurucusu olan Tevfik Diker bu sözlerinde haksız mı?

Ülkemizi yönetenler, her başarısızlığın arkasında dış güçlerin olduğunu söylüyor.

Kim bu dış güçler? Tabii ki dışarıda Türkiye'nin düşmanı olan birçok şer odağı var. Başta Amerika!

ABD'yi lânetleyelim fakat doğruları da görelim:

Ülkede tarımı, hayvancılığı Amerika mı bitirdi?

İşçiyi, çiftçiyi emekliyi Amerika mı aç bıraktı?

Tank-palet fabrikasını Amerika mı sattı?

Çarşı-pazar yangını Amerika'nın marifeti mi?

Ah şu dış güçler ah! Öyle değil mi?