“Türkiye bir şahlanış döneminin başında! Güzel günlerden geçiyoruz!”

Yaşasın! Ne güzel lâflar bunlar!

Peki, kim diyor bu güzel sözleri? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay söylüyor!

Bahsettiği şahlanma gerçek mi? Bence değil! Hatta hayal bile değil!

Fuat beyefendi ne kadar pembe tablolar çizerse çizsin, başta tarım olmak üzere, sanayi, ticaret ve iş hayatı, kısaca tüm ekonomimiz çökmek üzere…

Bu çöküş neden? Çünkü AKP iktidarının ekonomi dahil, hayati önemdeki konularda bilgisi zayıf!

Görev tayininde liyakat esas alınacağı yerde, yandaşlık, eş-dost ve mutlak itaat aranıyor.

Yaptırılan görkemli saraylar, lüks ve israf, ülkeyi her geçen gün biraz daha çıkmaza sürüklüyor.

Demokrasi, hukuk düzeni ve yargı bağımsızlığının yok edildiği bir ülkede şahlanmak şöyle dursun, emeklemek bile mümkün olmaz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey sanıyorum aklımızla alay ediyor!