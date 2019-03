Allah ile aldatanlar!

Sabah eşim Emel ile birlikte gazeteleri okuyoruz. SÖZCÜ'yü önce o kapıyor, sıra sonra bana geliyor… Dün manşet haberi okurken birden şaşırmış bir halde:

“Aaa… Bunlar Allah'ı da AKP'li yaptılar!” diyerek haberi bana gösterdi.

Manşette bir AKP milletvekilinin şu sözleri vardı:

“AKP'ye oy verenden Allah hesap sormaz!”

Ben “Vay canına! Bir bu eksikti! Bakalım daha neler yumurtlayacaklar?” derken eşim sordu:

“AKP'den önce Allah hangi partidendi acaba?”

İktidar milletvekilinin bu zırvası bana rahmetli Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün “Allah İle Aldatanlar” adlı kitabını hatırlattı.

Aydın bir din bilgini olan Yaşar Nuri Hoca kitabında “Allah” adını kendi çıkarları için kullanan, dini siyasete, ticarete, her şeye âlet ederek menfaat sağlayanların rezilliklerini gözler önüne seriyordu.

Kurnaz dinciler herhalde netice alıyorlar ki, her devirde aynı yalanlara sarılarak saf halkımızı insafsızca kandırıyorlar!

“Kör bile aynı çukura iki defa düşmez” denir, fakat… Bizim bir kısım insanlarımız, iki değil on iki defa aynı çukura düştüler! Dilerim on üçüncüsünde uyanırlar!