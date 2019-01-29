Allah ile aldatmak!

Ülkede işler ters gidiyor.

Fiyatlar çıldırdı!

AKP mağdur edebiyatı yaparak marketlere çatıyor.

Ülkeyi sanki başkaları yönetiyor!

“Fiyatları bu hale getirenle­ri hesaba çekeceğiz!” diyorlar.

AKP'liler herkesi suçlamaktan vazgeçip, olanlardan kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmelidir.

Fiyatlar azmışsa, ekonomi kötüyse, bu onların eseridir!

Ayrıca din ticareti de yapı­yorlar.

Nedir şu “Berat belgesi” saçmalığı?

Allah'a olan bağlılık başka, Allah adına karar verip insanları cennete, cehenneme gönder­mek başka!

Milli Eğitim ve Milli Sa­vunma gibi önemli bakanlıklar yapmış olan İsmet Yılmaz'ın “AKP adayı Hilmi Bey'e vereceğiniz destek, yarın ‘Ruz-i mahşerde' yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır” demesi, halkı Allah ile aldatmaktır!

“Ruz-i mahşer” (Kıyamet günü) demektir. Kıyamet kop­tuktan sonra insanların dirilip hesap vermek için toplanacak­ları gündür.

İsmet Yılmaz'a göre, AKP adayına verilecek oylar, kıyamet günü “Berat belgesi” olacak­mış! Saf insanların dini duygu­larını böyle sömürmeye “Kirli siyaset” denir!