Allah ile aldatmak!

Ülkede işler ters gidiyor.
Fiyatlar çıldırdı!
AKP mağdur edebiyatı yaparak marketlere çatıyor.
Ülkeyi sanki başkaları yönetiyor!
“Fiyatları bu hale getirenleri hesaba çekeceğiz!” diyorlar.
AKP'liler herkesi suçlamaktan vazgeçip, olanlardan kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmelidir.
Fiyatlar azmışsa, ekonomi kötüyse, bu onların eseridir!
Ayrıca din ticareti de yapıyorlar.
Nedir şu “Berat belgesi” saçmalığı?
Allah'a olan bağlılık başka, Allah adına karar verip insanları cennete, cehenneme göndermek başka!
Milli Eğitim ve Milli Savunma gibi önemli bakanlıklar yapmış olan İsmet Yılmaz'ın “AKP adayı Hilmi Bey'e vereceğiniz destek, yarın ‘Ruz-i mahşerde' yine sizin berat belgelerinizden biri olacaktır” demesi, halkı Allah ile aldatmaktır!
“Ruz-i mahşer” (Kıyamet günü) demektir. Kıyamet koptuktan sonra insanların dirilip hesap vermek için toplanacakları gündür.
İsmet Yılmaz'a göre, AKP adayına verilecek oylar, kıyamet günü “Berat belgesi” olacakmış! Saf insanların dini duygularını böyle sömürmeye “Kirli siyaset” denir!