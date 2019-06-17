Ekrem İmamoğlu'na rezilce saldırılar devam ediyor.

Söylenen şu lâflara bakın:

“İstanbul'u Konstantinopolis mi sandın YUNAN EVLÂDI?” diyorlar.

Akılları sıra “Yunan” söylemiyle İmamoğlu'nu karalayıp halkın gözünden düşürecekler… Bunlarda her türlü yalan-dolan, çamur atma, iftira var. Allah ıslah etsin!

Seçimi kaybedenlerin “İstanbul'u Yunan kazandı” diyerek halkı aptal yerine koyup aldatmaya çalışmaları trajikomik bir olaydır.

Peki, gerçek nedir?

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri E. Albay Ümit Yalım bakınız ne diyor?

“Yunanistan bu iktidar zamanında 18 Türk adasını tek kurşun atmadan işgal etti. Topraklarını genişleten Yunanistan, Ege'de işgal ettiği Türk adalarına 13 Yunan Askeri Üssü kurdu ve adalara 5 binden fazla Yunan askeri yerleştirdi, adaları ağır silahlarla donattı. Yani AKP iktidarı döneminde Yunan kazandı!”

İşte acınacak halimiz budur!

Muğla'ya hiç gittiniz mi?

Doğanın eşsiz yeşilliği ile denizin muhteşem maviliğinin birleştiği sahilleri gördünüz mü?

Görmediyseniz çok şey kaybettiniz demektir.

Eğer cennet varsa, o cennet, Muğla'nın sedir, çam ve ardıç ağaçlarıyla kaplı yemyeşil ormanları, binlerce kilometre uzanan sahilleridir.

Muğla'nın yüzde 68'i ormanlarla kaplıdır, 1480 kilometre kıyı şeridi vardır ve dünyada eşi yoktur.

Orada yalnız orman, deniz ve güneş değil, binlerce yıllık tarih de vardır.

Kış aylarında 890 bin olan kentin nüfusu, yaz aylarında yerli ve yabancı konuklarla 4 milyona çıkıyor.

Muğla'nın birbirinden güzel 13 ilçesi var. Ben bu ilçelerden en ünlüsü olan Bodrum'da yaşıyorum.

İşte bu görkemli kent, rant hırsıyla günümüzün iktidarı tarafından yağmalanmak isteniyor.

Doğa harikası Gökova Körfezi'ni satmaya hazırlanıyorlar!

İktidarın karşısındaki en büyük engel, büyük bir hukuk mücadelesi veren CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'dür.

Başkan Gürün: “Bütün yasal hazırlıkları yaptılar. Gökova Körfezi'nde 50 tane marina yapmayı planlıyorlar. Santimine kadar satacaklar! Bu kadar çok marina, körfezi berbat eder. Oysa dünya incisi olan körfezi korumamız, gelecek nesillere tüm güzelliğiyle bırakmamız gerekir. Muğla'da yeni saraylar da yapmak isteyebilirler ama biz bunlara izin vermeyeceğiz!” diyor.

ZEYTİN AĞACI ÇEVRE ÖDÜLLERİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, objektif haber ve yazılarıyla doğanın korunmasına katkı yapan ve çevre katliamına karşı çıkan 10 yazarı “Zeytin Ağacı Çevre Ödülü” ile onurlandırdı:

Rahmi Turan (SÖZCÜ)

Can Pulak (Gözlem)

Arslan Bulut (Yeniçağ)

Fatih Ertürk (Halk TV)

Aykut Küçükkaya (Cumhuriyet)

İsmail Küçükkaya (Fox TV)

İlker Karagöz (Fox TV)

Muzaffer Ayhan Kara (Oda TV)

Şenol Çarık (Oda TV)

Güven İslâmoğlu (CNN Türk)

Eleştirinin bedeli!

Yiğit meslektaşlarımızdan biri hapse girdi, bir gece yattı ve “Denetimli serbestlik” hakkını kullanarak cezaevinden çıktı.

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ… Şimdi, 11 ay 20 gün süresince semt karakoluna gidip imza atacak ve “Ben buradayım” diye tekmil verecek.

Türkiye'de dürüst gazetecilik yapmak zor zanaat. Yavuz Selim Demirağ hakkını vererek gazetecilik yaptığı için, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla,

11 ay 20 gün hapse mahkûm edildi. İnfaz gününü beklerken kahpece bir saldırıya uğradı, hastanelik oldu.

Her zaman olduğu gibi saldırganlar dışarıda, fakat eleştiri yapan gazeteciler ya içeride, ya da denetim altında!

Yavuz Selim Demirağ “FETÖ'cü polislerin kumpasıyla tutulan fezleke, konuşma metninin kaseti bana verilmedi. Montajsız video izletilmedi. Hâkim dinlemedi bile… Talimatla alınan ifadeyi yeterli gördü. İstinaf Mahkemesi de hiçbir işlem yapmadan onayladı!” diyor.

Türkiye'de özgür gazeteciliğin bedeli hapis tehdidi ve özgürlüğün sınırlandırılması!

Ülkemizde adalet ve demokrasi böyle!

Şimdi denetim altında olan Yavuz Selim Demirağ “En azından umudumuz var. Her şey çok güzel olacak!” diyor.

TEBESSÜM

Hâkim ve sabıkalı!

Mahkemenin hâkimi, yeni bir suç işleyen sabıkalıyı:

“Seni bir daha karşımda görmeyeyim dememiş miydim?” diye azarlar.

Sabıkalı boynunu büker:

“Demiştiniz reis bey… Ama ne yazık ki, polisler sözüme inanmadı! Kendilerine o kadar söyledim valla ama yine de yakalayıp buraya getirdiler!”



GÜNÜN SÖZÜ

Kısmetse gelir Hint'ten Yemen'den, kısmet değilse ne gelir elden?