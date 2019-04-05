Adalet, hukuk, demokrasi, ahlâk, dürüstlük… Nereye gitti bunlar?

Milli irade, ulusun egemenliği, oyların kutsallığı… Bunlara ne oldu?

Uygarlık ve insanlığın başta gelen tüm bu özelliklerinden yoksun mu kaldık?

Acı acı gülüyoruz ama yüreğimiz kan ağlıyor?

Afganistan'da mı yaşıyoruz, Türkiye'de mi?

Demokrasiden, çağdaş uygarlıktan bu kadar uzak mıyız?

Demokrasilerde kazanmak kadar kaybetmenin bir onuru vardır.

Emziği elinden alınmış çocuklar gibi ağlamanın ne anlamı var?

Büyükşehir'deki avantaları, mamaları kesileceği için mi feryat ediyorlar?

İmamoğlu'na alnının akıyla kazandığı mazbatasının verilmeyişinin izahı yoktur.

Bir de, yıllardır milli iradeden bahsedip dururlar… Oysa, kendilerinin milli iradeye saygıları yok!

Ya Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ?

Muhalefetin her itirazını anında reddeden YSK, itiraz AKP'den gelince tavrını değiştirip rengini belli etti… Ülkede güçlülerin hukuku hâkim… Mazlumlar için hukuk yok! Ancak…

“Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste!” atasözü asla unutulmasın!