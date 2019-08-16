Ateşten gömlek!

Ne diyor iktidar?

Efendim, ekonomimiz uçuyor, şaha kalkıyormuş ve yeni kurulacak dünyanın belirleyici aktörü biz olacakmışız!

Koca koca adamlar yalan söylüyorlar!

Yılın ilk 7 ayında 68,7 milyar lira bütçe açığı veren bir ülkenin, bırakın şahlanmayı, emeklemeye bile mecali kalmaz.

Aslında şahlanan fiyatlardır, işsizliktir!

İşsizlik ateşten gömlektir, insanları yakar, kavurur!

Açıklanan işsizlik rakamları AKP'li monşerleri yalanladı.

Türkiye'de işsiz sayısı 1 milyon 21 bin artarak 4 milyon 157 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 3,1 puanlık artışla yüzde 12,8'e ulaştı.

Tabii ki bunlar, iktidarın makyajlayıp düşük gösterdiği rakamlar.

Sağıma bakıyorum işsiz, soluma bakıyorum işsiz… İşsizlik, ülkemizi çepeçevre sarmış! Her yer işsiz dolu! Bana gelen mesajların yüzde 80'i iş arayan çaresiz yurttaşlardan…

Gerçek işsizlik açıklansa milletin dudakları uçuklar!

Gelin de “Türkiye şaha kalkıyor” masalına inanın!