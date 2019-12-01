Atom bombaları ve Türkiye

Gerçi Türkiye'deki Amerikan üslerinde nükleer başlıklı füzeler olduğunu biliyordum ama yine de The Economist Dergisi'nin haberini okuyunca korktum.

Kendim için değil, ülkem adına korktum…

Türkiye olarak atom bombalarının üstünde oturuyoruz!

İngiltere'nin saygın yayın organlarından olan Economist Dergisi, ABD'nin İncirlik ve Kürecik'teki üslerinde bulunan nükleer başlıklı füzelerin miktarını açıkladı.

ABD'nin Avrupa'daki 5 ülkede 150 nükleer başlıklı füzesi bulunduğunu hatırlatan The Economist, bunlardan 60-70'inin Türkiye ve İtalya'da olduğunu belirtti.

Maazallah dünyada bir atom savaşı çıksa, İncirlik ve Kürecik'teki nükleer füzeler nedeniyle savaşın ilk hedeflerinden biri biz oluruz.

Amerikalı yetkililer, Türkiye'ye güvenmedikleri için kaygılanıyor ve nükleer bombaları geri çekmek istiyorlarmış.

Aman aman… Füzelerini alıp nereye isterlerse götürsünler…

Ulus olarak atom bombalarının üstünde oturmak istemiyoruz!