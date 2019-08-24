Ayı ile yatağa girmek!

Esad'ı devirme aşkı uğruna gereksizce daldığımız Suriye bataklığı, başımıza daha çok işler açacağa benziyor.

İdlib bölgesinde Rus askerlerinin kalkanı altında Türk konvoyuna ateş açan Suriye uçakları saldırılarına devam ederek 8 No'lu Türk gözlem noktasına da taciz ateşi açtılar.

Saldırılarda Rus parmağının olduğu net bir şekilde görülüyor!

Ruslar arka planda kalıyor ama hainliği, maşa gibi kullandıkları Suriye'ye yaptırıyorlar!

Hani Rusya ile aramız iyi idi? Hani Putin ile Erdoğan dosttu? Ne oldu?

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ünlü bir sözü vardır: “Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile bir yatağa girmeye benzer” derdi.

ABD ile de Rusya ile de durumumuz böyle… Ayılarla yatağa girmiş gibi hırpalanan, tırmalanan, ısırılan hep biz oluyoruz!

Amerika için “İkiyüzlü politika izliyor” derdik. Rusya da ondan farklı değil…

Biz Suriye bataklığında boğuşurken, ayılar Doğu Akdeniz'deki haklarımızı gasp etmek istiyorlar!