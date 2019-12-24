“Kanal İstanbul” için Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayalim” derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bunun “Cinayet” olduğunu söylüyor.

Bilim çevreleri, çılgın projenin getireceği sakıncaları sıralıyor, askeri uzmanlar da “Bir düşman saldırısı halinde Trakya'nın savunulması çok güçleşir” şeklinde görüş bildiriyor.

İktidarın bunlara aldırış ettiği yok!

Bu nedenle tartışmaların daha da büyüyeceği kesin!

İmamoğlu dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak “Kanal İstanbul İş Birliği Protokolü”nden çekildiklerini, açıklayarak “Biz bu işte yokuz” dedi.

16 milyon İstanbullunun hakkını aramaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirten İmamoğlu'na hak verenler çoğunlukta…

Bence iktidar bu konuda İstanbul halkının da fikrini almalıdır. Demokratik ülkelerde, insanların kaderini değiştirecek önemli olaylarda mutlaka referandum yapılır ve halka düşüncesi sorulur.

Fakat bizdeki demokrasi anlayışı “Ben yaptım, oldu!” şeklinde ne yazık ki!