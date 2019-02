Binali Bey ve beka sorunu!

Binali Yıldırım gerçekten sempatik bir siyasetçi… Ne yaparsa yapsın insan ona kızamıyor.

İktidarın İstanbul adayı Binali Bey, diğer AKP'li liderler gibi zehirli bir dil kullanmıyor… Anlayışlı ve esprili…

Bazen fazla yüksekten uçuyor ama yine de insanlar onun sözlerini hoşgörü ile karşılıyor. Mesela İstanbul'da seçim propagandası yaparken öyle salladı ki söylediklerine çocuk parkında oynayan yavrular, bebeler bile inanmaz!

Ne mi söyledi?

“Gençler… İş bulma telaşı içerisinde olacağınızı biliyorum. Projemiz en az 500 bin kişiye iş imkânı sağlayacaktır” dedi.

Hani bir lâf vardır: “Ufak at da civcivler yesin!” denir. Aklıma bu söz geldi. Fakat… Binali Bey'in hakkını yemeyelim. Doğru ifadeleri de var. Mesela şu sözüne aynen katılıyorum:

“Ülkemizde beka sorunu ile ilgili bir endişe taşımıyorum. Bu seçimler sadece yerel seçimlerdir, o kadar!” dedi. Yüzde yüz haklıdır.

Partili Cumhurbaşkanı ile ortağı “31 Mart seçimleri Türkiye'nin beka meselesidir” diye yeri göğü inletirken Binali Bey'in “Beka sorunu yok!” demesi takdir edilecek bir cesarettir!

Ufuk Söylemez ne demişti?

“Sanayi üretimi geriledi, inşaat sektörü ve tarım çöktü. Eş-dost kayırmacılığı arşa çıktı. Vatandaş bir lira daha ucuz almak için şubat soğuğunda patates- domates kuyruklarında eziyet çekiyor.

Bu ahval ve şartlar altında “U” tipi kriz süreci, uzatılmış bir “U” tipi krize döneceği acı bir gerçek olarak önümüzde duruyor ne yazık ki!”

★★★

Birçok okurum mesaj yolladı. “Biz bilmece gibi ifadelerden anlamayız. ‘U' tipi kriz ne demek? Uzatılmışı nasıl oluyor?” dediler.

Ben de Ufuk Söylemez'e sordum.

Önceki dönemlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak Türkiye ekonomisine yön veren ve halen Milli Merkez Ankara Temsilcisi olan Ufuk Söylemez uzun uzun anlattı. Özetle naklediyorum:

★★★

“Türkiye ne yazık ki derin ve uzun süreli bir ekonomik krizin henüz başlangıcında… İktidar bunu görmüyor ya da görüp anlamıyor!

Bu yılın ilk çeyreğinde yüksek enflasyonla beraber eksi büyümenin, yani küçülmenin yaşanılmasından endişe ediyoruz. Bu durumda işsizlik ürkütücü boyutlara ulaşır.

Eğer böyle olursa çöküş, yani krizin dibine doğru gidiş kaçınılmaz olur.

Gelelim “U” tipi krize…

Genel olarak benzer ekonomik krizlerin çıkışından sonra ekonomik iyileşmenin başlamasının ne kadar süreceği ve nasıl olacağına dair başlıca 4 senaryo üzerinde yoğunlaşılır:

1) “V” biçiminde kriz (Kısa sürer)

2) “U” biçiminde kriz (Uzun sürer)

3) “L” biçiminde kriz (Yıllarca sürer)

4) “W” biçiminde kriz (Yapılan müdahalelerle geçici iyileşmeler olsa bile yeniden dibe vurur, çifte çöküşlüdür.)

★★★

Konumuz olan “U” tipi krizden çıkış senaryosu, krizin çok sert ve uzun bir kriz olacağını, 12-18 aydan aşağı bu sürecin aşılamayacağını öngörür.

Anlaşılan o ki uzatılmış bir “U” tipi ekonomik krizden çıkış süreci, yüksek enflasyon, ağır borçluluk ve çok büyük işsizlikle beraber daha uzun süre bizi ağır sıkıntılara sokacak.

Allah yardımcımız olsun!”

Seçmene öneriler

19 ve 20'nci dönem Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, ülkedeki tüm seçmenlere tavsiyeleri var.

Deneyimli siyasetçi vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor:

★★★

İstanbullu seçmenlerin göz önünde bulunduracakları konular:

★★★

– Deprem.

– İşsizlik.

– Pahalılık.

– Trafik.

★★★

Ankaralı seçmenin göz önünde bulunduracakları:

– Pahalılık.

– İşsizlik.

– Yeşil alan.

– Trafik.

★★★

İzmirli seçmen şunlara dikkat etmeli:

– Laiklik.

– Özgürlük.

– Pahalılık.

– İşsizlik.

★★★

Tüm iller ve ilçelerdeki seçmenler:

– İşsizlik.

– Pahalılık.

– Terör.

– Temiz siyaset.

Vatandaşlar bu sorunları çözecek adaya oy vermelidir.

TEBESSÜM

Takma dişlerin tıkırtısı!

Yaşlı bir adam evlenmek istemiş.

Karısı feragat etmiş, genç ve güzel bir hanım bulup kocasını evlendirmiş.

Günler geçmiş. Hep birlikte mutlu yaşıyorlarmış.

Genç ve güzel gelin bu durumdan rahatsız olmuş ve kocasının eski eşine:

“Sen bu durumdan nasıl rahatsız olmuyorsun? Ben genç ve güzelim, beni kıskanmıyor musun?” demiş.

Kadın alaylı bir gülümsemeyle dudak bükmüş:

“Bak yavrum… Kocamın saçının ışıltısını, cebinin şakırtısını, kalbinin coşkusunu, ayakkabısının parıltısını ben yaşadım. Sana da göğsünün hırıltısı, takma dişlerinin tıkırtısı kaldı! Neden kıskanayım?”

GÜNÜN SÖZÜ

Her dinin özü iyiliktir. Bizdeki dinci geçinen yobazların ise kötülük!