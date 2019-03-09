Sevgili Ertuğrul Akbay'ı dün toprağa verdik.

Evlâdına ve torunlarına hasret gitti!

Seveni o kadar çoktu ki, cenaze törenine gelenler Zincirlikuyu Camii'nin geniş avlusuna sığmadılar.

Gazeteciler, siyaset adamları ve çok sayıda SÖZCÜ okuru Ertuğrul'umuzu hep birlikte son yolculuğuna uğurladı.

Sabıkalı bir savcının SÖZCÜ'yü susturmak amacıyla açtırdığı dava nedeniyle ülkemizde bir aile dramı daha yaşandı ve baba evlâdına hasret giderken, evlât da babasının cenazesine katılamadı.

Adaletsizliğin egemen olduğu, kin ve nefret ikliminin oluştuğu ülkemizde, besleme yandaş medyanın, SÖZCÜ'yü ve sahibi Burak Akbay'ı yıpratmak için babası Ertuğrul Akbay hakkında yaptığı haysiyetsiz yayınlar, aslı astarı olmayan seviyesiz iftiralar onda büyük bir gerilim yaratmıştı.

Stres, stres, stres… İnsan, sefil iftiraların yarattığı gerilime ne kadar dayanabilir ki? Ertuğrul Akbay'ın da sinirleri ve vücudunun bağışıklık sistemi harap oldu.

Dün toprağa verdiğimiz aziz arkadaşımız büyük ölçüde bu vicdansızların kurbanı oldu.

Yapılanlar tabii ki unutulmayacaktır. Nur içinde yat kardeşim.