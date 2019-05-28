Birileri yanacak!

Ülkemizde işsizlik ve pahalılık can yakıyor…

Seçimden önce 5 lira 49 kuruş olan dolar şimdi 6 liranın üstünde…

Kur arttıkça borçlarımız da çığ gibi büyüyor, daha da fakirleşiyoruz. Zor durumdaki şirketlerin bazıları batıyor, bazıları da işçi çıkartıyor!

5 yıldır iş arayıp da bulamayan Eyüp Dal adındaki gencin Gaziantep Şahinbey Belediyesi önünde kendisini yakarak canına kıyması, ülkemizdeki işsizlik facialarından sadece biridir.

Gaziantep'te Türk gençlerine iş vermeyen AKP'li belediyelerin Suriyelilere iş yağdırması ayrıca üzerinde durulması gereken hazin bir konudur.

Bugün 87 yaşında olan meslek büyüğümüz Suat Yalaz bana yolladığı mesajda:

“İşsizlikten kendini yakan genç Eyüp Dal ‘Ekonomik seferberlik hareketinin' sembolü oldu” diyor ve Nazım Hikmet'in şu dizelerini hatırlatıyor:

“Ben yanmazsam, sen yanmazsan,

Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?”

Şair haklı… Aydınlığa kavuşmak için yananlar da olacak!