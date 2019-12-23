Bu nasıl uçmak?

Son birkaç yıldır en çok güldüğüm sözlerden biri “Türkiye uçuyor!” cümlesidir.

Gülüyorum ama “acı acı” gülüyorum tabii…

Anayasa referandumu sırasında AKP'liler “Getireceğimiz sistem Türkiye'yi uçuracak!” diyorlardı.

Şimdi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay öyle diyor. Fuat Bey, Meclis'teki bütçe görüşmelerinin kapanışında öyle bir tablo çizdi ki, şaşırdık kaldık!

Meğerse Türkiye uçmuş da haberimiz yok!

Oysa gerçekler ortada:

İşsizlik rekor düzeyde ve genç nüfustaki işsizlik korkunç!

Ülkede borçlu olmayan aile çok az!

Çarşı-pazar ateş pahası… Fiyatlar bütçeleri yakıyor!

Türk Lirası yabancı paralar karşısında dikiş tutmuyor!

Yolsuzluk iddiaları Türkiye'yi sarmış durumda.

Belirsizlikler içindeki ekonomide 2020 yılı çok karanlık!

Ülke, refah ve huzur anketlerinde son sıralarda yer alıyor.

Olumsuzluklar say say bitmez… Buna rağmen çizilen refah tabloları Temel fıkralarına benziyor!

Sekiz gün sonra gireceğimiz 2020 yılında Türkiye siyasetinde yeni rüzgârlar esecek.

Davutoğlu ve Babacan'ın partilerine, bir yenisi daha ekleniyor:

“Çoban Ateşi Hareketi”

Bu yeni parti, diğer iki yeni partiye benzemiyor.

Davutoğlu ve Babacan'ın partileri, iktidardan umudunu kesen küskün AKP'lileri toplayacak.

“Çoban Ateşi” öyle değil… Demokratik merkezde bir parti olacak ve Türk siyasetine yeni bir soluk getirecek.

Bu hareketin öncüsü Rifat Serdaroğlu “Partimiz Türk siyasetinde büyük bir boşluğu dolduracak” diyor.

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ANAP ve DYP dönemlerinde bakanlıklar yapan Rifat Serdaroğlu, İzmir'de yayınlanan haftalık Gözlem Gazetesi'ne günümüzün Türkiye'sini değerlendirerek “Bu hareketin sahibi Türk Milleti'dir” dedi.

Serdaroğlu aylardır il il, ilçe ilçe, köy köy Türkiye'yi dolaşarak yeni partinin örgütlenmesine öncülük yapıyor.

74 ilde örgütlenme tamamlanmış durumda… 7 ilde işlemler devam ediyor.

“Çoban Ateşi varsa, umut da var demektir” sloganı ile yola çıkacak ve genç kadrolardan oluşacak partinin Genel Başkanı, yapılacak ilk kongrede, delegelerin oylarıyla seçilecek.

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Rifat Serdaroğlu'na göre;

Ülkenin ve halkın yaşadığı sorunlar katlanarak artıyor, ekonomi her geçen gün biraz daha dar boğaza giriyor.

Meclis'teki mevcut partilerden biri CHP… Cumhuriyet'in en değerli kurumlarından biri… Bu partinin yetkilileri AKP'yi tek başına alt edeceklerini söyleyemiyor. İYİ Parti-CHP ittifakı da birinci parti olamıyor.

MHP, AKP'yi AKP'den daha çok müdafaa ediyor.

HDP, 6 milyon oy almasına rağmen terörle arasına bir türlü mesafe koyamadı.

Davutoğlu ve Babacan'ın partileri halkta karşılık bulamayacak ve protokol partileri olacak. Millet onlara neden oy versin?

Mevcut partilerle bu işin çözülemeyeceğini gördük.

Birbirlerini çok ağır şekilde suçlayan başbakanlar, bakanlar, cumhurbaşkanları var. Türkiye Cumhuriyeti bu tabloya lâyık mı?

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Serdaroğlu “Partimiz sıradan bir parti olmayacak, tahrip edilen Cumhuriyet değerlerini yeniden onaracak bir parti olacak.

Bu partiyi kurduğumuz an AKP'den 10-15 puan geri alırız. Çünkü onlar bizim oylarımızı aldılar.

Biz AKP ve MHP dışında bütün ittifaklara katılırız. Ülkemiz için CHP ve İYİ Parti ile ittifak yaparız” diyor.

Gelen gideni aratacak!

İstanbul Valiliği'nin genelgesinden sonra halk “Trafik Vakfı artık araçları çekip götüremeyecek” diye sevindi ama boşuna…

Gerçi Trafik Vakfı'ndan büyük şikâyetler vardı ama “Gelen gideni aratır” sözünü de unutmamak gerekir.

Şimdi İçişleri Bakanlığı, yollardan araç çekimi işini ihale ile özel şirketlere verecekmiş…

Daha önceki hiç değilse bir vakıftı ve para hayırlı işlere gidiyordu. Yeni gelecek ise özel şirket olacak ve para kazanmak için kim bilir neler yapacak? İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşı özel şirketlerin insafına terk etmeyip, sözleşmeye haksızlığı önleyecek şartlar koyması gerekiyor.

TEBESSÜM

Deniz yıldızı!

Temel, eşi Fadime'ye “Sen bir deniz yıldızı gibisin” diyor.

Fadime bu ismi fiyakalı bularak sevinip gurur

duyuyor, Temel'in iki yanağına birer öpücük konduruyor. Sonra da “Deniz yıldızı hakkında bilgi toplayayım” diyerek ansiklopediyi açıp bakınca çılgına dönüyor. Öfkeyle mutfağa gidip oklavayı alarak Temel'in kafasında kırıyor.

Çünkü ansiklopedide yazılı olan cümle şöyle:

“Deniz yıldızlarının en büyük özelliği beyinlerinin olmamasıdır!”

GÜNÜN SÖZÜ

Hayatta mutlu olmak istiyorsan, iradenin dışındaki şeylere üzülme!