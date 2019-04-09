Bu yama dikiş tutmaz!

Halk, bu yapılan­ları mutlaka sorgula­yacak.

AKP, İstanbul'da kaybettiği seçimi gayrı­meşru yollarla kazanmaya çalışıyor. Fakat…

Ne yapsalar faydasız! Her geçen gün millet onları gönlünden biraz daha siliyor.

“Bunu saymam!” diye ağlaşan AKP'liler, baskı altında tuttukları Yüksek Seçim Kurulu'na “Bu seçimi iptal edip yeni­den seçim yapılması için” yasa dışı karar al­dırsalar bile bu yama artık dikiş tutmaz!

AKP'liler devlet zoru ile seçimi gasp etmeyi başar­dılar diyelim, vatandaşın yüzüne nasıl bakacaklar? Kenti hangi yüzle yönete­cekler?

İktidar partisinin bu yap­tıklarına en hafif tabiriyle “çamura yatmak, mille­te eziyet etmek” denir.

Oylar sayıldıkça umutla­rını kaybeden AKP'lilerin çıldırma noktasına geldikle­ri, görülüyor. Neden?

Sonuçlar canlarını acıttı! “Ceketi koysak kazanı­rız” diye düşünüyorlardı, yanıldılar. Şimdi hukuksuz, adaletsiz, antidemokratik bir biçimde direniyorlar!