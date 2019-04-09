Bu yama dikiş tutmaz!

Halk, bu yapılanları mutlaka sorgulayacak.
AKP, İstanbul'da kaybettiği seçimi gayrımeşru yollarla kazanmaya çalışıyor. Fakat…
Ne yapsalar faydasız! Her geçen gün millet onları gönlünden biraz daha siliyor.
“Bunu saymam!” diye ağlaşan AKP'liler, baskı altında tuttukları Yüksek Seçim Kurulu'na “Bu seçimi iptal edip yeniden seçim yapılması için” yasa dışı karar aldırsalar bile bu yama artık dikiş tutmaz!
AKP'liler devlet zoru ile seçimi gasp etmeyi başardılar diyelim, vatandaşın yüzüne nasıl bakacaklar? Kenti hangi yüzle yönetecekler?
İktidar partisinin bu yaptıklarına en hafif tabiriyle “çamura yatmak, millete eziyet etmek” denir.
Oylar sayıldıkça umutlarını kaybeden AKP'lilerin çıldırma noktasına geldikleri, görülüyor. Neden?
Sonuçlar canlarını acıttı! “Ceketi koysak kazanırız” diye düşünüyorlardı, yanıldılar. Şimdi hukuksuz, adaletsiz, antidemokratik bir biçimde direniyorlar!