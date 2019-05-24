Çalınan nedir?

İmamoğlu'nun hakkı, vicdanları sızlatacak biçimde gasp edildi. Peki, gerekçeli kararda ne deniliyor? Önemli bir şey denilmiyor! İptali gerektiren hiçbir bir kanıt yok!

Başta Binali Bey olmak üzere iktidar kanadı koro halinde “Oylar çalındı” diyordu.

Bunun tamamen iftira olduğu bir kez daha anlaşıldı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun 250 sayfalık gerekçeli kararında “Oylar çalındı” diye herhangi bir ifade bulunmuyor ve böylece AKP'nin iddiası çürümüş oluyor!

Peki, bunlar neden böyle bir yalana başvurdular? Hem de mübarek Ramazan günlerinde… Ayıp değil mi? Kul hakkı yemek günah değil mi?

YSK Başkanı Sadi Güven'in “Seçimde sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur. Bir tek tespit yoktur!” diyerek karara muhalefet şerhi koyması da, Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı büyük haksızlığı net olarak ortaya koyuyor.

Çalınan bir şey varsa o da İmamoğlu'nun mazbatasının çalındığıdır!

YSK'nın iptal kararı veren 7 üyesinin vicdanları hiç mi sızlamadı?