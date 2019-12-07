İnsan demeye dilimiz varmıyor… O kanlı yaratık, cinayet hükümlüsü… Daha önce cezaevinden iki kez firar etmiş! Dosyası kabarık! 10 ayrı suçtan sabıkası var! İyi hâli hiç yok!

Buna rağmen açık cezaevinde tutuluyor, izinli olarak gezebiliyor, canı istediği vakit kaçabiliyor!

Nasıl bir infaz sistemidir, nasıl bir adalettir bu?

20 yaşındaki Ceren'i evinin önünde bıçakla öldüren cani Özgür Arduç “Bıçağı bir av malzemecisinden aldım. Katliam yapmak istiyordum. Bir bıçak darbesiyle öldürebileceğim kişiler aradım. Ceren'i gözüme kestirdim” diyor ve pişman olmadığını söylüyor.

Nasıl sapık bir ruh hâlidir bu?

Kim bilir bunun gibi daha kaç cani, pimi çekilmiş bomba gibi aramızda dolaşıyor?

Bu yılın ilk 11 ayında 490 kadın cinayeti işlendi! Uygarlığın neresindeyiz?

Toplumun can güvenliğinden sorumlu olanlar ne yapıyor? Sadece lâf üretiyorlar!

Talihsiz Ceren'in acılı annesinin dediği gibi “Böyle caniler sokakta oldukça daha çok canlar yanar!”