Deprem kâbusu!

5,8'lik İstanbul depremine “Büyük depremin ayak sesleri” diyorlar!

Mümkündür tabii ki, fakat aslında kimsenin doğru dürüst bir şey bildiği yok! Herkes sallıyor!

Bu depremin önemi şurada: Devlet olarak, 17 bin kişinin öldüğü 1999 depreminden hiç ders almadığımız, büyük depreme karşı hazırlıksız olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı.

Aradan geçen 20 yılda, deprem toplanma alanları yerine AVM'ler, gökdelenler yapıldı.

İstanbul'da insanların toplanacağı alan var mı? Varsa nerede olduğunu bilen var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Binlerce değil, 10 binlerce toplanma alanı var” dedi. Ne kadar iyi değil mi? Tabii bu sözler gerçekse iyi… Peki, gerçek nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu anlattı:

“Keşke ben de 10 binlerce toplanma alanı var diyebilseydim. Diyemiyorum, çünkü yok! 1999 depremi sonrası 470 büyük alan tespit edilmişti. Bugün bunlardan sadece 77'si kalmış. Diğerleri yapıya dönüşmüş. Ne yazık ki acı gerçek bu!”