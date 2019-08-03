Doğa katliamı!

Günümüzün Türkiye'sinde sanatçılar ikiye ayrılır:

1) Gerçek sanatçılar.

2) Sanatçı geçinen avantacı yalakalar!

Bunları isim isim sıralamak mümkün ama yerimiz dar.

Bugün gerçek sanatçıların biri olan Cüneyt Arkın'dan bahsedeceğim.

Her dönemde başı dik duran Cüneyt Arkın, benim “Kara Murat” romanlarımdan sinemaya aktarılan 8'inde Kara Murat'ı canlandıran bir sanatçıdır.

İşte bu sanatçı, Kaz Dağları'nıdaki ağaç katliamına isyan etti.

Nasıl izin aldığını bilmediğimiz bir Kanada firması altın aramak için on binlerce ağacı vahşice kesip yok etti!

Doğa cinayetine tepki gösteren Cüneyt Arkın “Bunu düşman yapmazdı. Ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan vicdansızlar kim, neredeler?” diye haykırdı.

Gerçek sanatçı yurtseverdir, doğrunun ve haklının yanındadır.

“Cüneyt Arkın'ın davranışı tüm sanatçılara örnek olmalı!” diye düşünüyorum.