Düşmandan beter!

Bir hafta içinde ikinci defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hak veriyorum. Neden?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya “Haddini bilmez adam!” dediği için…

Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türklerden çok Rum tarafına yakın! Zaten uzun süredir Rumlardan yana hareket ediyor ve KKTC'ye hiç yakışmıyor!

Bu adam Türkiye'nin güvenliği için yapılan Suriye operasyonuna karşı çıkıp harekâtın bir an önce bitmesini isteyerek “1974'e biz ‘Kıbrıs Barış Harekâtı' desek de bu bir savaştı ve akan kandı. Şimdi ‘Barış Pınarı' desek de akan su değil kandır!” dedi ve gözü dönmüş bebek katili, kanlı teröristlerden yana çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu çok açık ve net söylüyorum. Yaptığı tamamıyla hadsizliktir, haddini bilmezliktir” dedi.

Ben de aynı kanıdayım. Gerçekten bu adamın yaptığı hadsizliğin daniskasıdır!

Böyle biri Kıbrıslı Türklerin, kahraman mücahitlerin cumhurbaşkanı olmayı hiç hak etmiyor. Eğer biraz utanma duygusu varsa derhal istifa etmeli!