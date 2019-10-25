Emeklinin dramı!

Bugün emeklilerimiz ne halde? Büyük bir bölümü sefalet ve perişanlık içinde…

Gençler ümitle, yaşlılar hatıralarla yaşar ama bu yetmez. Geçinmek için paraya ihtiyaç vardır. Halen 12 milyon emeklimizin büyük bir bölümü hayatın acımasız şartları altında eziliyor.

Bana her gün en çok emeklilerden mail gelir. “Geçinemiyoruz!” diye sızlanırlar. Bazıları “Açız” diye ağlaşır. Dünkü gazetelerde şöyle bir haber vardı:

– Emekli milletvekili maaşı 15 bin 210 lira oldu.

– Emekli başbakan ve bakan maaşları 24 bin 328 liraya yükseltildi.

– Emekli Cumhurbaşkanlarının maaşları 32 bin 500 lira oldu.

Gözümüz yok, helâl olsun, güle güle harcasınlar. Fakat bu arada devletimiz sosyal bir devletse emekli işçi, memur ve esnafı da düşünüp onları aç bırakmamalı.

Şaşırdığım şey şudur: Emeklilerin birçoğu hâlâ gidip, kendilerini açlığa mahkûm edenlere oy veriyor! Garip ve hazin bir çelişkidir bu!