En büyük armağan

Bugün, Türk milletinin yeniden doğduğu gün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü…
Birtakım gerici çevreler, Atatürk ve Cumhuriyet'i küçümseme çabası içindeler. Haince ve arsızca yapıyorlar bunu! Tabii ki, aşağılık kompleksidir bu… Varsın öyle yapsınlar… Yel kayadan ne alır ki? Biz bugün Cumhuriyetimizi coşku ile kutlayacağız.
Dünyada, gelmiş geçmiş en büyük devrimci olan Mustafa Kemal Atatürk, topuyla, tüfeğiyle, yüz binlerce kişilik ordusuyla gelip Anadolu'yu istila eden düşmanları eze eze yenmiş, Türk ulusuna özgürlüğün, bağımsızlığın yolunu açmıştı.
Büyük Önder 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyeti ilan ederek milletimize en büyük armağanı verdi.
Şimdi “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal'in askerleri” diye haykırıyoruz.
Hiçbir güç bu soylu ulusu yıldıramaz, bölemez, yenemez! İstiklâl Marşı'mızdaki gibi:
“Biz ezelden beridir hür yaşadık, hür yaşarız,
Hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız!”