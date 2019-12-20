En yeni kazık!

Ortalık yine karışacak…

Yeni çıkartılan Değerli Konut Vergisi (DKV) için vatandaşa tebligatlar gönderilmeye başlandı.

Tespit edilen konut fiyatları gerçekçi olsa mesele yok. Fakat “Vur deyince” öldüren idare, fiyatları akıl almaz boyutlarda tutmuş, normal dairelerde oturan vatandaşlardan bile “Değerli Konut Vergisi” istiyor. Dairenin gerçek değeri 2,5 milyon ise, devlet bunu 5 milyon lira olarak göstermiş “15 bin lira vergi ver!” diyor.

Değeri 5 milyon lirayı aştığı iddia edilen konutlardan binde üç, 7,5 milyon lirayı aşan konutlardan binde altı, 10 milyon lirayı aşan konutlardan binde 10 oranında vergi alınacak. Ödenecek vergi 15 bin lira ile 30 bin lira arasında değişiyor.

Bana yağmur gibi şikâyet gelmeye başladı. Birçok okur “Benim dairemi, 5 milyon lira göstermişler. Ben onu yarı fiyatına devlete satarım. Devlet 2,5 milyon lira kâr eder” diye tepki gösteriyor.

Âdil bir devlet vatandaşına işkence etmez! Sorunun yargıya taşınacağı kesin!