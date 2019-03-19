Endişeleri büyük!

Birçok okurumdan şöyle sorular geliyor:

“31 Mart'ta sadece bir yerel seçim yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı neden böyle canhıraş bir şekilde kent kent dolaşıyor? Rakip adaylara yükleniyor, onları aşağılayıcı sözler söylüyor. Sanki kendisi belediye başkanı seçilecekmiş gibi sabah-akşam, gece gündüz konuşup ‘CHP çukur partisidir. Çamurdur, çürüktür' gibisinden ağır sözler sarf ediyor. Ülkeyi sanki 17 yıldır kendisi yönetmiyormuş gibi neden hep CHP'yi suçluyor?”

Evet, seçim gününe kadar bu tür sözleri daha çook duyacağız. Doğal olarak gerginlik daha da artacak, sinirler bozulacak.

Sanıyorum Sayın Erdoğan'ın endişesi büyük. Ekonomik kriz toplumda şok etkisi yarattı.

Eğer 31 Mart'ta oylar azalırsa bu Erdoğan'ın yenilgisi sayılacak Çünkü basit bir yerel seçimi bu hale o getirdi, “beka” dedi, hayat-memat meselesi yaptı.

Oylar anlamlı bir şekilde düşerse, AKP iktidarı tartışmaya açılacak, belki erken genel seçim bile gündeme gelecektir. Oysa yeni bir seçime daha 4.5 yıl gibi uzun bir zaman var. 31 Mart'ta güven tazelemezse yerel seçim sonrası Erdoğan için çok sıkıntılı olacak!