Erdoğan’ın “4’lü Çete” iddiası!

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri her zamankinden daha sert, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı!

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'ne (hiçbir ilgisi olmadığı halde) HDP'yi katıyor ve onlara “Dörtlü Çete” diyor.

Bu “Dörtlü Çete”nin adaylarını Kandil belirliyor, sloganları Pensilvanya'dan geliyormuş.

Sayın Erdoğan seçim meydanlarında böyle bağırıyor.

Peki, ya kanıt?

İddiayı ispat edecek belge var mı? Yok! Zaten bunu soran da yok!

Ona hesap sormak kimin haddine?

Yasalar Cumhurbaşkanı'nı herkesten ayrı olarak koruyor, Anayasa'nın eşitlik ilkesi yerle bir oluyor.

Erdoğan'ın herkese çatması, hatta hakaret etmesi serbest, fakat ona lâf söylemek yasak!

Kılıçdaroğlu bile mahkeme mahkeme dolaşıyor, Erdoğan'a ödediği tazminatlar yüz binlerce lirayı buluyor.

Sayın Erdoğan'a lâf söyleyen feleğini şaşırır, kendini savcının ve yargıcın karşısında bulur, Cumhurbaşkanı'na hakaretten “1 yıldan 5 yıla kadar” hapis istemiyle yargılanır.

Yaşasın ülkemizdeki eşitlik (!) ilkesi, yaşasın ileri (!) demokrasi.

Ülkemizin klasik dertlerinden biri, herhangi bir alanda seçimle işbaşına gelenlerin bir daha o koltuktan kalkmayı hiç istememeleridir.

Bu, siyasette de böyle, özel hayatta da…

Partilerdeki kavgaları, istifaları görüyorsunuz… Hep koltuk, hep koltuk!

Etiler Alkent, İstanbul'un marka sitelerinden biridir. Yüzlerce ağaçla, çiçek ve çeşitli bitkilerle bir cennet bir köşedir. Parkları, çocuk bahçeleri, tenis kortları, yüzme havuzu, eczanesi, marketi, lokantası, kafeteryası, hepsi vardır.

Tabii her güzelliğin bir de bedeli var. 165 metrekare olan standart daireler, Mart ayından itibaren zamlı tarife ile 1925 lira aidat ödeyecekler. Yıllık aidat toplamı milyonlarla ifade ediliyor…

Alkent'te kendi evinde kirada oturur gibisin ama yaşam kaliten yüksektir, huzur duyarsın… Ancak… Huzur son zamanlarda iyice bozuldu.

Alkent'liler “Değişim” tartışmaları arasında seçime gidiyor.

KAN DEĞİŞİMİ İYİDİR

Ülkemizdeki siyasi çalkantı, Alkent'e de bulaştı. Oylar verilecek, yeni yönetim seçilecek…

Değişim Grubu “Huzur ve güven için… Çevre ve yeşil için… Çoğulcu bir yönetim için… Gizlilik yerine şeffaflık için… ” sloganlarıyla şimdiki yönetimi iş başından uzaklaştırıp, site halkının yaşam kalitesini koruyarak iktisadi bir yönetim vaat ediyor ve “Alkentli uyuma, sitene sahip çık” diyor.

Mevcut yönetim gitmemekte direniyor.

Türkiye'deki, karışık durumun küçültülmüş hali gibi…

Ee, ne yapalım? Biz bize benzeriz!

İnsanlar değişimden neden korkarlar, anlamak zor!

Unutulmasın! Hiçbir koltuk ebedi değildir… Ve kan değişimi her zaman iyidir.

Fıkralı bir eleştiri!

Alkent sakinlerinden Hikmet Bayrak bütün komşularına şu fıkrayı yolladı:

“Devlet bir gün, geniş ve boş bir araziye geceleri göz kulak olacak 700 lira maaşlı bir bekçi almaya karar verir.”

“Peki, talimatlar olmadan bekçi ne iş yapacak?”

Bir planlama birimi kurulur ve her biri 2000 lira maaşla iki denetmen işe alınır.

“İşleri yapıp yapmadıklarını nasıl kontrol edeceğiz?” diye düşünülerek 2500 lira maaşla iki denetmen işe alınır.

Bir süre sonra “Bunların maaşları nasıl hesaplanıp ödenecek?” diye tartışılır. 3000 lira maaşla bir mali müşavir, bir kâtip, bir de istatikçi işe alınır.

Daha sonra “Peki, bunlardan kim sorumlu?” diye düşünülür, 7000 lira maaşla bir müdür, 4500 lira maaşla bir müdür yardımcısı işe alınır.

Bir süre sonra ülkede ekonomik kriz çıkar. Masrafları kısmak için bekçi işten çıkartılır!”

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Hikmet Bayrak'ın fıkrasını okuyan komşuları şimdi “Bu fıkrayı sitemizin icracı yöneticilerin okumasını çok isteriz” diyorlar.

Atatürk'ün Yanı Başında

2019, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs'ın Türkiye genelinde düzenlenecek törenlerle kutlanması için bir genelge yayınladı. Bu iyi tabii… Eski yıllarda 19 Mayıs'lar unutturulmaya çalışılıyordu.

Ülkemizde bir takım yobazlar Atatürk'ü karalamak için her çirkinliği yapıyor ama İngiltere Başbakanı Lyodd George (1863-1945) bile onun için “Mustafa Kemal, insanlığın 100 yılda bir yetiştirdiği dâhidir” demişti.

Atatürk'ü kaybedişimizin 81'înci yılındayız… 100 yıla yaklaşmasına rağmen hâlâ onun gibi bir lider dünyaya gelmedi.

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Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun oğludur.

Kemal Ulusu, babasının özel anılarını kitaplaştırıp 2008 yılında bastırdı. “Atatürk'ün Yanı Başında” adlı kitap, o günden bu yana defalarca basıldı.

Eşi İlkin Ulusu ile birlikte, okurlarıyla buluşmak için Başkent'e giden M. Kemal Ulusu bugün saat 14 ile 16 arasında, ATO'nun Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki 13. Ankara Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalayacak.

GÜNÜN SÖZÜ

Adalet ve doğruluk minarede kalmış, onun da içi eğri!