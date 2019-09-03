Adli Yıl açıldı. Hayırlı olsun!

Bu açılış keşke siyasetin gölgesinde olmasaydı!

Adli Yıl açılışının, Partili Cumhurbaşkanı'nın sarayında yapılmasının yargıya baskı anlamına geldiğini belirten büyük barolar, açılış törenine katılmadılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenilir ve hızlı adaletin toplumsal barışın en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

Yarın, SÖZCÜ'nün FETÖ davası var. Biliyorsunuz, başta gazetemizin imtiyaz sahibi Burak Akbay olmak üzere 8 gazeteciye FETÖ suçlaması yöneltildi.

Delil yok, belge yok, aleyhte tanık yok! Savcı sadece, eski yıllarda gazetede çıkan haber ve başlıkları kanıt olarak gösteriyor. Bahsi geçen yazılarda suç unsuru olmadığı gibi basın yasası gereği tümü zaman aşımına uğramış durumda…

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, hazırlandığını söylediği “Yargı reformu” dileriz adalete güveni geri getirir.

Bir ülke yalnız adaletle büyür, adaletsizlikle yıkılır!