Gel de inan!

Dün açıklandı:

“Türkiye ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyümüş”

Eh, ne yapalım? “Bu, küçülmekten iyidir” diye kendimizi teselli etmeye çalıştık ama ülkenin sorunlarını düşününce hiçbirinin çözülmediğini gördük.

Devlet harcamaları bir türlü kısamıyor, lüks yaşam ve gösteriş hâlâ devam ediyor.

Halkın alım gücü zaten zayıftı, daha da zayıfladı.

Ben şahsen, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in açıkladığı hiçbir rakama inanmıyorum. Çükü alev alev yanan piyasaları, halkımızın çektiği sıkıntıları, çaresizlik nedeniyle intihar eden insanlarımızı görüyorum.

Gerçek tablo bu iken “Enflasyon düşüyor, Türkiye büyüyor” diyorlar. Hiç inandırıcı olmuyor? Nasıl bir büyümedir bu?

Ekonomi bilgisine son derece inandığım SÖZCÜ yazarı Ege Cansen:

“Yüzde 1'in altında artışlar sıfır gibidir. Bu, Türkiye için asgari büyüme rakamıdır. Sıfır gibi bir şey!” diyor.

Demek ki neymiş? Sıfır gibi bir şey! Bütün böbürlenmeler bunun için mi?